Stars Leighton Meester hat ‚gute Balance‘ in ihrem Leben gefunden

Leighton Meester - Walt Disney Television Upfront presentation party - FAMOUS - MAY 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2026, 13:00 Uhr

Die 'Gossip Girl'-Darstellerin verrät, wie sie mehr Ausgleich in ihrem Leben schafft.

Leighton Meester ist stolz auf die „Balance“ in ihrem Leben.

Die Schauspielerin sprach darüber, wie sie versucht, Privatleben und Karriere miteinander zu vereinbaren. Beim Launch eines Duftes in New York erklärte sie im Gespräch mit ‚People‘: „Ich wünschte, ich könnte sagen, dass immer alles ruhig und entspannt ist und einfach friedlich – aber ich glaube, ich weiß die ruhigen und friedlichen Momente besonders zu schätzen, weil das Leben einfach weitergeht.“

Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin fügte hinzu: „Aber ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Balance gefunden habe zwischen Kreativität und meinem Berufsleben, das glücklicherweise auch mein kreatives Leben ist.“ In dieser Hinsicht schätze sie sich sehr glücklich – denn Leighton liebe ihre Arbeit.

Kürzlich sprach die 39-Jährige über ihren Weg zu mehr Selbstliebe. Die Schauspielerin verriet, wie sie im Laufe der Jahre gelernt hat, mit Kritik umzugehen: „Natürlich geht es auch darum, positiv über andere zu sprechen – aber es ist wichtig, dass ich mich selbst darin einschließe, denn es gibt viele weniger schöne Gefühle, die man aus der Welt aufnehmen kann.“ Mittlerweile habe sie gelernt, mehr auf sich selbst und ihre Bedürfnisse zu achten. „Ich muss diese Reise der Selbstliebe wirklich genießen und mir selbst sagen und daran glauben, dass ich es wert bin – einfach, weil ich existiere“, schilderte Leighton.

Trotzdem räumte sie ein, dass dieser Weg nicht immer einfach war. Früher habe sie sich sogar für ihre Haltung geschämt, weil sie befürchtete, andere könnten sich darüber lustig machen. Leighton – die mit ihrem Ehemann Adam Brody zwei Kinder hat – erklärte: „Es gab eine lange Zeit, in der ich dachte: Es ist irgendwie peinlich, das zu sagen und zu fühlen und dem so viel Bedeutung zu geben.“