29. Ausgabe Leipziger Opernball: Jenny Elvers zieht alle Blicke auf sich

Jenny Elvers mit ihrer Traumrobe beim Leipziger Opernball. (jom/spot)

SpotOn News | 08.11.2024, 23:45 Uhr

Am Freitagabend fand der Leipziger Opernball statt. Jenny Elvers nutzte den festlichen Anlass, um sich in Schale zu werfen. Auf dem roten Teppich zog sie im Ballkleid mit großer Schleppe alle Blicke auf sich.

Am Freitagabend (8. November) tummelten sich die Stars beim 29. Leipziger Opernball. Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin Jenny Elvers (52) wählte für das glamouröse Event ein traumhaftes Ballkleid. Die Robe von Jasmin Erbas, die Elvers auch in einer Instagram Story präsentierte und den "Once in a lifetime"-Moment damit festhielt, hatte transparente Ärmel, golden funkelnde Floral-Applikationen und eine lange Schleppe, die auf dem roten Teppich besonders gut zur Geltung kam.

Ihre Haare trug sie in glamourösen Wellen offen und über eine Schulter fallend. Goldene Ohrhänger rundeten den Look perfekt ab. Beim Ball-Make-up setzte sie auf viel Mascara und einen nudefarbenen Lipgloss. Elvers, die in Begleitung von Sohn Paul (23) kam, sorgte laut "Leipziger Volkszeitung" sogar für ein wenig Stau auf dem Red Carpet, als sie ihre Ballrobe von allen Seiten zeigte.

Video News

Opernball wird zur Familiensache

Unter den Promi-Gästen waren weitere familiäre Duos. Natascha Ochsenknecht (60) erschien mit Mutter Bärbel und No-Angels-Star Jessica Wahls (46) kam mit ihrer Tochter Cheyenne. Den Opernball zum Pärchen-Abend machten Alec (52) und Johanna Voelkel, Sascha (52) und Jenny Vollmer sowie Nico Schwanz (46) und Freundin Julia Prokopy.

Der Ball stand unter dem Motto "Great Britain" und Malte Arkona (46) führte durch den Abend im Saal der Oper Leipzig. Rund 2.000 geladene Gäste feierten den Abend "ganz im Zeichen Großbritanniens mit landestypischer Kulinarik, Kunst und Kultur", wie zuvor bezüglich des Mottos bekannt gegeben wurde. Mit dem Gewandhausorchester und auf sechs weiteren Bühnen im Flanierbereich sollte "die Verbindung zu Leipzigs Partnerstadt Birmingham" gefeiert werden.