Film Lena Dunham: Aufgabe der ‚Polly Pocket‘-Dreharbeiten

Bang Showbiz | 10.07.2024, 13:42 Uhr

Die Filmemacherin hat die Produktion des Films abgebrochen, an dem sie drei Jahre lang arbeitete.

Lena Dunham hat die Produktion des ‚Polly Pocket‘-Films abgebrochen, an dem sie drei Jahre lang arbeitete.

Die ‚Girls‘-Schöpferin führte die Regie und schrieb das Drehbuch für das Projekt, für das die ‚Emily in Paris‘-Schauspielerin Lily Collins in der Rolle der titelbegebenden Spielpuppe bestätigt wurde.

Dunham erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚New Yorker‘: „Ich werde den ‚Polly Pocket‘-Film nicht mehr machen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben und drei Jahre lang daran gearbeitet. Aber ich erinnere mich daran, dass jemand einmal zu mir über Nancy Meyers sagte: ‚Das Erstaunlichste an ihr ist, dass die Filme, die sie dreht oder machen würde, mit oder ohne Filmstudio, mit oder ohne Notizen – dass ihr Geschmack es irgendwie schafft, perfekt mit dem zu harmonieren, was die Welt möchte. Was für eine verdammte Gabe das ist.‘ Und auch Nora Ephron, die so eine Mentorin für mich gewesen ist, aber immer zu mir sagte: ‚Sei schräg. Unterwerfe dich niemandem.'“ Lena lobte zudem Greta Gerwigs Blockbuster ‚Barbie‘ und gab zu, dass sie jedoch der Meinung sei, dass sie so etwas „nicht drauf“ habe. „Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, wenn ich das nicht so machen kann, dann mache ich es auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich das drauf habe. Ich habe das Gefühl, dass sich der nächste Film, den ich drehe, wie ein Film anfühlen muss, den ich unbedingt machen muss. Niemand außer mir könnte ihn machen. Und ich fand, dass andere Leute ‚Polly Pocket‘ drehen könnten.“ Lily wurde neben ihrer Hauptrolle in dem Film auch als Produzentin angeworben.