Stars Lena Dunham: Das sind ihre Gedanken zu einem möglichen ‚Girls‘-Spin-off

Lena Dunham - Met Gala 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 11:00 Uhr

Lena Dunham erzählte, dass sie im richtigen Kontext für ein ‚Girls‘-Spin-off bereit sei.

Die 38-jährige Autorin und Schauspielerin beschrieb es als „eine wahre Freude“, ihrer ehemaligen Co-Darstellerin Zosia Mamet, die Shoshanna Shapiro in der HBO-Originalserie spielte, die von 2012 bis 2017 sechs Staffeln lang lief, zugesehen zu haben.

Lena würde es spannend finden, die Figur Shoshanna Shapiro weiter zu erforschen. Dunham erzählte in einem Gespräch im ‚Not Skinny But Not Fat‘-Podcast: „Ich liebe Shoshanna. Ich habe öffentlich gesagt, dass sie mein Lieblingsmädchen ist … Ich glaube, Shoshanna wird es weit bringen. Wenn wir also den richtigen Kontext dafür hätten, dann wäre ich verd**** begeistert.“ Lena sprach darüber, dass sie bei einem möglichen Spin-off mit dabei sein würde und dachte vor Kurzem darüber nach, wo die Figuren jetzt, fast ein Jahrzehnt später, in ihrem Leben stehen würden. Dunham verriet in einem Gespräch mit ‚Variety‘: „Shoshanna war mit dem Bürgermeister von New York City verheiratet, ließ sich dann von ihm scheiden und leitet jetzt ein Athleisure-Startup, das auf Zero-Waste setzt. Marnie (Allison Williams) – es ist ihre dritte Ehe. Sie singt immer noch, aber ich finde, dass Marnie unbedingt mal bei den Anonymen Sex- und Liebessüchtigen vorbeischauen sollte.“