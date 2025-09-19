Stars Lena Gercke: Offene Worte über ihre Veränderung als Mutter

Lena Gercke / Kraftwerk-Mitte Berlin 100 Jahre Maybelline / Eventpress / Schraps / 05/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2025, 14:00 Uhr

Die einstige GNTM-Gewinnerin war vor ihren Kindern laut eigener Aussage eher "egoistisch".

Lena Gercke hat sich durch ihre Rolle als Mutter extrem verändert.

Die 37-jährige Unternehmerin und Moderatorin, bekannt als Gewinnerin der ersten Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘, zieht mit ihrem Partner Dustin Schöne zwei Töchter groß. In einem neuen Interview mit ‚Gala‘ reflektierte sie nun über die Veränderungen, die die Geburt ihrer Kinder in ihrem Leben bewirkt hat. „Ehrlich gesagt habe ich vorher ein sehr egoistisches Leben geführt – und mich nur um mich selbst gekümmert“, gab Gercke dabei ehrlich zu. Sie erklärte, dass sie sich damals stark auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrierte und wenig Rücksicht auf andere nahm. Dass sie nun zwei kleine Mädchen zuhause hat, die ihre Fürsorge brauchen und die immer Priorität haben sollen, hat Gerckes Lebenseinstellung derweil drastisch verändert. „Meine Kinder haben mich zu mir selbst zurückgebracht, mich geerdet“, erklärt sie weiter.

Ihren Wunsch, mit 30 Jahren eine Million verdient zu haben, konnte sich die Unternehmerin – die nicht nur als Model arbeitet, sondern auch ihre eigene Lifestyle-Marke namens ‚LeGer‘ betreibt – dennoch erfüllen. Von dem Geld hat sich Gercke nun ihr erstes Eigenheim in Berlin gekauft. „Das ist die erste Investition in mich!“, verriet sie freudig. Trotzdem betont die Laufstegschönheit, dass materieller Besitz seit langem nicht mehr so viel Bedeutung für sie habe wie früher. Teure Designertaschen gebe es deshalb im Hause Gercke nur noch selten zu sehen.