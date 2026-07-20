Stars Lena Headey: ‚Ich habe mich nie schön gefühlt‘

Lena Headey - White House Plumbers premiere April 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 11:00 Uhr

Lena Headey sagt, sie habe sie nie schön gefühlt.

Lena Headey hat verraten, dass sie sich in jungen Jahren „nie schön“ gefühlt hat.

Die 52-jährige ‚Game of Thrones‘-Schauspielerin sprach offen über ihr Leben in der Öffentlichkeit und gestand, dass sie sich jahrelang wegen ihres Aussehens unwohl fühlte. Auch die Erkenntnis, dass andere Menschen sie attraktiv fanden, änderte daran nichts. Der Zeitung ‚The Telegraph‘ sagte sie: „Als ich jünger war, habe ich mich wirklich unwohl gefühlt. Ich habe mich nie schön gefühlt. Und wenn andere mich so gesehen haben, hat mich das eher angespannt. Ich habe mich gefragt: ‚Was erwarten sie von mir?‘ Denn ich selbst habe mich überhaupt nicht so empfunden.“

Lena erklärte außerdem, dass sie froh sei, bereits vor ihrer Rolle als Cersei Lannister in ‚Game of Thrones‘ Erfahrungen mit dem Ruhm gemacht zu haben. Dennoch habe der weltweite Erfolg der Serie ihrer Karriere längst nicht den erhofften Schub gegeben. Sie sagte: „‚Game of Thrones‘ war riesig, und ich glaube nicht, dass irgendjemand mit diesem Erfolg gerechnet hat. Zum Glück war es aber nicht mein erster Job, deshalb hat mich der plötzliche Ruhm nicht verrückt gemacht.“ Sie fügte hinzu: „Man könnte denken, dass mir das einen Karriereschub verschafft hätte, aber ich klopfe seit Jahren an Türen. Ja, die Tür geht auf, aber nur für eine gewisse Zeit.“

Lena war in der Vergangenheit von Fans kritisiert worden, weil sie für die berühmte Szene, in der Cersei nackt durch die Straßen von Königsmund gehen muss, ein Bodydouble einsetzte. Damals entgegnete sie im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘: „Manche Leute fanden, ich sei eine schlechtere Schauspielerin, weil ich meine Brüste nicht gezeigt habe. Wisst ihr was? Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich schockiert. Ich habe schon Nacktszenen gedreht und habe grundsätzlich kein Problem damit.“ Aber sie sei eine sehr emotionale Schauspielerin und arbeite genau auf dieser Ebene. Für ihre Rollen mache sie sich bewusst verletzlich. Sie kenne keine andere Art zu spielen und die Dinge gehen ihr sehr nahe. Weiter: „Der Gedanke, drei Tage lang nackt zu drehen und dabei Cerseis Gefühlswelt einzufangen, hätte mich, glaube ich, sehr wütend gemacht. Ich wollte aber nicht wütend sein und ich glaube auch nicht, dass Cersei in diesem Moment wütend gewesen wäre.“