Stars Lena Headey kritisiert den Schutz, den Hollywood ‚räuberischen Männern‘ gewährt

Lena Headey - White House Plumbers premiere April 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 11:00 Uhr

Die 'Game of Thrones'-Darstellerin klagt über die Missstände in der Filmbranche.

Lena Headey hat den Schutz angeprangert, den „räuberische Männer“ in Hollywood ihrer Ansicht nach genießen.

Die ‚Game of Thrones‘-Darstellerin hatte dem inzwischen verurteilten Produzenten Harvey Weinstein vorgeworfen, anzügliche Bemerkungen ihr gegenüber gemacht und später versucht zu haben, sie auf ein Hotelzimmer zu locken. Außerdem fragte sie sich, ob ihre Zurückweisung seiner Annäherungsversuche ihrer Karriere geschadet habe. Nun betonte Lena, dass sich ihre Kritik nicht nur gegen den ehemaligen Miramax-Produzenten richte, sondern gegen das generelle Machtungleichgewicht in der Filmbranche.

Im Interview mit der Zeitung ‚Daily Telegraph‘ sagte sie: „Der seltsame Schutz, den wir räuberischen Männern in dieser Branche gewähren, weil sie eine unverhältnismäßig große Macht besitzen, während verletzliche Schauspielerinnen arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Rollen zu bekommen – das macht mich sehr wütend.“ Ein ganzer Job könne durch eine einzige Person verdorben werden, „die aus irgendeinem Grund immer wieder damit durchkommt“.

Die 52-Jährige lobte die #MeToo-Bewegung dafür, Veränderungen angestoßen und jüngeren Schauspielerinnen mehr Selbstbewusstsein gegeben zu haben, für sich selbst einzustehen. „Erst als die #MeToo-Bewegung 2017 losbrach, wurde uns klar: Das passiert überall“, schilderte sie. „Ich glaube, die meisten jungen Frauen, mit denen ich heute in dieser Branche spreche, sind sehr klug und aufmerksam. Die Haltung heute lautet: ‚Ich mache den verdammten Sch*** nicht.'“

Obwohl Intimitätskoordinatoren inzwischen deutlich häufiger am Set eingesetzt werden, bedeutet das laut Lena nicht automatisch, dass sich Schauspieler bei sensiblen Szenen wohlfühlen. „Oh, selbst heute kann man noch an einem Set sein, an dem sich niemand wirklich um die Schauspieler kümmert. Du drehst vielleicht eine Nacktszene, und dann sagt jemand: ‚Okay, leg dir diese große, klobige Matte vor den Intimbereich'“, berichtete sie. Mit 52 Jahren fühle sich Lena jedoch deutlich selbstbestimmter. „Es ist heute ein anderes Spiel“, betonte sie. Als junge Schauspielerin habe sie häufig unangenehme Situationen akzeptiert, weil sie einfach dankbar war, überhaupt Arbeit zu haben.