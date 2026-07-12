Film Maya Hawke: Jennifer Lawrence inspirierte sie mit ‚Tribute von Panem‘-Rolle dazu, Schauspielerin zu werden

Maya Hawke - Stranger Things S5 premiere - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2026, 12:00 Uhr

Die 'Stranger Things'-Darstellerin mischt im neuen 'Tribute von Panem'-Film mit. Jennifer Lawrence war einst ein wichtiges Vorbild für sie.

Maya Hawke enthüllt, dass ihre Mitwirkung an ‚Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping‘ ihre schauspielerische Laufbahn auf besondere Weise abrundet.

Die 28-jährige Schauspielerin verkörpert im sechsten Film der erfolgreichen Science-Fiction-Reihe nach den Romanen von Suzanne Collins eine jüngere Version der Figur Wiress. Sie verriet, dass Jennifer Lawrences Darstellung von Katniss Everdeen sie überhaupt erst dazu inspiriert habe, eine Schauspielkarriere anzustreben. Im Gespräch mit ‚People‘ sprach Maya über den Einfluss, den die ursprünglichen Filme auf ihre beruflichen Ambitionen hatten. „Ich verdanke dem ersten ‚Die Tribute von Panem‘-Film sehr viel. Er hat mich dazu inspiriert, Schauspielerin werden zu wollen“, erklärte sie.

Die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke fügte hinzu: „Es ist unglaublich schwer, in einem großen Actionfilm eine wirklich gute schauspielerische Leistung zu zeigen, weil so viele Bestandteile der gesamten Produktion dieser Möglichkeit normalerweise im Weg stehen.“ Über Jennifer Lawrences Darstellung von Katniss Everdeen schwärmte Maya: „In diesen Filmen hat sie eine so außergewöhnlich großartige und eigenwillige Performance abgeliefert. Sie hat eine echte, individuelle Figur erschaffen, die durch das Genre überhaupt nicht abgeschwächt oder vereinheitlicht wurde.“

Das neueste ‚Tribute von Panem‘-Prequel folgt auf den Erfolg von ‚Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds Snakes‘. Der Kinostart ist für den 20. November geplant und die Vorfreude auf den Film wächst stetig. Die ursprüngliche ‚Tribute von Panem‘-Trilogie wurde für das Kino in vier Filmen adaptiert, da ‚Mockingjay‘ in zwei Teile aufgeteilt wurde. Die Geschichte spielt in der dystopischen Nation Panem und handelt von Kindern aus zwölf Distrikten, die ausgewählt werden, um unter der Herrschaft einer autoritären Regierung in einem im Fernsehen übertragenen Kampf auf Leben und Tod gegeneinander anzutreten.

Neben Jennifer Lawrence gehörten unter anderem Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Stanley Tucci, Sam Claflin, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright und Lenny Kravitz zur Besetzung der Filmreihe. Maya ist vor allem für ihre Rolle als Robin Buckley in der erfolgreichen Netflix-Serie ‚Stranger Things‘ bekannt.