Stars Leonardo DiCaprio: Privatsphäre ist ihm heilig

Bang Showbiz | 10.12.2025, 11:00 Uhr

Der Star versucht, für längere Zeiträume 'zu verschwinden'.

Der 51-jährige Schauspieler hat erklärt, dass es ihm schwerfällt, seine Privatsphäre zu wahren, nachdem er sein gesamtes Erwachsenenleben in der Filmindustrie verbracht hat. Doch er hat verraten, dass er versucht, sich zwischen zwei Projekten so weit wie möglich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen.

Er sagte gegenüber dem ‚Time Magazine‘: „Das ist ein Gleichgewicht, das ich mein ganzes Erwachsenenleben lang aufrechterhalten habe, und dennoch bin ich kein Experte darin. Ich denke, meine einfache Philosophie lautet: Geh nur dann hinaus und tu etwas, wenn du etwas zu sagen hast oder etwas vorzuweisen hast. Ansonsten verschwinde einfach so weit wie möglich.“ Er erklärte weiter, dass sein Verschwinden ihm auch dabei geholfen habe, eine lange Karriere in Hollywood aufzubauen. Er fügte hinzu: „Ich dachte mir: ‚Okay, wie schaffe ich eine lange Karriere?‘ Denn ich liebe meine Arbeit, und ich glaube, der beste Weg zu einer langen Karriere ist, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.“

Zuvor hatte der ‚Titanic‘-Darsteller zugegeben, dass sein 50. Geburtstag im November 2024 eine enorme Veränderung in seiner Lebenseinstellung ausgelöst habe. Im Gespräch mit ‚Esquire‘ erklärte der Oscar-Preisträger: „Es [50 zu werden] erzeugt das Gefühl, dass man einfach ehrlicher sein und seine Zeit nicht verschwenden möchte.“