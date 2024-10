Nach der Paris Fashion Week Leoparden-Print ist zurück: So stylt man den Trend im Herbst

Die Fashion Week Paris hat es vorgemacht und bewiesen: Der Leoparden-Print ist der Trend für diesen Herbst. Von Taschen über Mänteln bis hin zu kompletten Outfits setzt die Modewelt auf das zeitlose Muster. Doch wie stylt man den Print am besten?

Die Fashion Week in Paris hat einige neue Mode-Highlights hervorgebracht. Auf den Laufstegen der verschiedenen Modehäuser stach vor allem ein Trend heraus: Leopardenprint. Insbesondere im Herbst dürfte das zeitlose, teils umstrittene Muster wieder einmal ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Garderoben sein.

Leopardenprint bei der Fashion Week

Für Mode-Liebhaber ist die Fashion Week in Paris eine Quelle voller Inspiration. Auch dieses Jahr trafen in der "Stadt der Liebe" zahlreiche Trends aufeinander und so machte auch der Leopardenprint einige Auftritte. Ob auf den Laufstegen oder bei der Kleidung der Besucher: das auffällige Muster war in jedem Fall präsent. Wie die "Vogue" zeigte, war unter anderem Model Kate Moss (50) in einem Mantel in Leoparden-Optik auf dem Weg zu einer der Shows zu sehen. Kombiniert mit einem simplen, schwarzen Outfit konnte sie mit diesem Look die Blicke auf sich ziehen.

Wer macht es noch vor?

Das Supermodel Kate Moss gilt als eine Vorreiterin des Leopardenmusters. Sie kombinierte ihre Outfits bereits in den 90er Jahren mit einer Tasche in Leopardenoptik. Diesen Look zeigte sie ein weiteres Mal bei der diesjährigen Fashion Week und beweist damit seine Zeitlosigkeit.

Hailey Bieber (27) wurde vor Kurzem in einem Outfit fotografiert, das ungewöhnlich und gleichzeitig überaus modisch war. Einen langen Mantel in Leopardenoptik kombinierte sie mit einer Tasche in demselben Muster und machte damit eine gewagte Kombination vor.

Aber auch bei den deutschen Promis ist der Trend längst angekommen. Das beweist etwa "Maxton Hall"-Schauspielerin Harriet Herbig-Matten (21). Ende August trug sie ein Kleid in dem beliebten Tiermuster, das sie anschließend auf Instagram zur Schau stellte. Ihre Vorliebe für den sogenannten Leopardprint zeigte sie ein weiteres Mal bei der Paris Fashion Week Ende September. Für die Dior Show war sie fast vollständig mit dem Leoparden-Muster bedeckt.

Ein geschichtsträchtiger Trend

Für Fashion-Kenner ist Leopardenprint kein neuer Trend – seine Geschichte in der Mode ist tatsächlich lang und tumultartig. Dabei bleibt das Muster umstritten: Manche schätzen es als klassisch und zeitlos, andere halten es für kitschig und geschmacklos.

Der Print erlebt zwar aktuell eine Renaissance, doch er ist alles andere als neu. Seine Geschichte reicht Jahrtausende zurück, denn bereits einige ägyptische Götter und Figuren wurden mit dem Fell des Tieres dargestellt. Seitdem ist einiges passiert und vor allem innerhalb des 20. Jahrhunderts pendelte der Trend zwischen den Extremen: Mal ein Symbol der Elite, geprägt von Designern wie Christian Dior, dann wieder Zeichen der Rebellion und Partykultur. Auch im 21. Jahrhundert verschwand das Muster nie vollkommen von der Bildfläche, aber so beliebt wie jetzt war es lange nicht mehr.

Wie stylt man Leomuster im Herbst?

Kaum eine Jahreszeit bietet so viele modische Optionen wie der Herbst. Genau aus diesem Grund ist es die perfekte Jahreszeit, den zeitlosen und wieder auferstandenen Trend in den Kleiderschrank einzubauen. Der Herbst bringt mehr Schichten mit sich und somit auch eine Menge an Möglichkeiten, einen Look mit dem Leopardenmuster aufzuwerten. Die bräunlichen und goldenen Töne des Prints harmonieren perfekt mit der herbstlichen Farbpalette der Bäume.

Wer nicht sofort einen auffallenden und großflächigen Leoparden-Mantel tragen möchte, kann auch erst einmal klein anfangen. Um ein Outfit mit dem trendigen Muster aufzuwerten, braucht es nicht viel und schon ein kleines Accessoire kann einiges bewirken. Ein Gürtel ist beispielsweise die perfekte Möglichkeit, den Print unauffällig in einen Look einzubauen und gleichzeitig ein kleines Statement zu setzen. Auch eine Kopfbedeckung kann einen großen Unterschied bewirken und in Leopardenoptik sehr stilvoll aussehen. Taschen in dem Tiermuster verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas.

Mit dem Herbst kommen kühlere Temperaturen und der ein oder andere freut sich über einen Schal oder Halstuch. Auch dieses Accessoire bietet eine perfekte Bühne für das Leopardenmuster. Eine weitere dezente Option bietet Hailey Bieber: In ihrem neuesten Instagram-Post trägt sie eine Brille, die mit den braun-goldenen Flecken geschmückt ist.

Auf der anderen Seite kann der Print auch als modisches Statement genutzt und weitaus großflächiger getragen werden. Kate Moss und Hailey Bieber bieten hier das perfekte Beispiel, denn die herbstliche Saison schreit nur nach einem Mantel. Wer eine Abwechslung zu den neutralen Farben sucht, kann mithilfe eines Leopardenmantels definitiv Blicke auf sich ziehen.

Obwohl es im Herbst kalt werden kann, lassen sich sonnige Tage ebenfalls von Zeit zu Zeit blicken. Hier ist ein längeres Kleid in Leopardenoptik die geeignete Wahl. Kombiniert mit schlichten Stiefeln und einem Mantel ist dieser Look in jedem Fall ein Blickfang. Aber auch als Midirock kann das Muster den herbstlichen Looks eine besondere Note verleihen. Das zeigte unter anderem die Influencerin Emma Leger bei der diesjährigen Fashion Week in Paris.

Kurze Hosen haben in einem Herbst-Kleiderschrank keinen Platz mehr und die lange Jeans wird wieder Teil des Alltags. Auf Dauer kann das aber etwas langweilig werden, weswegen man bei einigen Marken lange Hosen in Leopardenmuster findet. Kombiniert mit schlichteren Farben kann dieses Kleidungsstück viel bewirken.

Schuhe gehören zu den wichtigsten Bestandteilen eines Outfits und im Herbst gibt es in diesem Bereich mehr Optionen denn je. Ballerinas oder offenere Schuhe sind zwar passender für die sommerliche Jahreszeit, können aber trotzdem noch im Herbst getragen werden. Statt schlichten und meist schwarzen Farben, kann man mit dem Leopardenmuster variieren und wärmere Farbtöne einbauen. Dasselbe gilt für Stiefel und Sneaker, die besonders im Herbst gerne getragen werden.