„Let's Dance" 2024: Das erwartet die Zuschauer im großen Finale

Im Finale von "Let's Dance" stehen die Promi-Kandidaten Detlef D! Soost, Jana Wosnitza und Gabriel Kelly. (the/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 14:57 Uhr

Das große Finale von "Let's Dance" steht vor der Tür. Drei prominente Tänzer versuchen zusammen mit ihrem jeweiligen Tanzpartner die Jury und die TV-Zuschauer von sich zu überzeugen. Das erwartet die Fans am Freitag.

Das große Finale von "Let's Dance" steht bevor. Drei Tanzpaare haben dieses Jahr noch die Chance, "Dancing Star 2024" zu werden. Um den Sieg kämpfen am kommenden Freitag (24. Mai) Detlef D! Soost (53) mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37), Gabriel Kelly (22) mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) und Jana Wosnitza (30) mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (37). Das erwartet die Fans in der zwölften Live-Show des RTL-Tanz-Wettbewerbs.

Die Tänze der "Let's Dance"-Finalisten

Jedes der drei Final-Paare hat drei Einzeltänze vorbereitet. Sportjournalistin Wosnitza wird beim Jurytanz einen Rumba zu "Eres Todo En Mí" von Ana Gabriel tanzen, als Lieblingstanz präsentiert sie einen Quickstep zu "I Want You To Want Me" von Letters To Cleo und ihr Final-Freestyle wird zu Songs von Beyoncé stattfinden. Zuschauer können sich dabei auf die Hits "Run The World", "Single Ladies (Put A Ring On It)", "Crazy In Love" und "Halo" freuen.

Soost hat sich mit seiner Profi-Tänzerin folgendes überlegt: ein langsamer Walzer zu "What A Wonderful World" von Louis Armstrong als Jurytanz, ein Samba zu "Tum Takketà" von Luca D, Alessandro Olivato als Lieblingstanz und Final-Freestyle zum Thema "Men in Black". Der Soundtrack besteht aus den Songs "Men in Black", "Who Let The Dogs Out", "Back In Time" und "I Will Survive".

Sänger Gabriel Kelly wird sich am Freitag wohl ebenfalls nicht lange bitten lassen, um seine Final-Tänze aufzuführen. Er tanzt mit Malika Dzumaev einen Samba zu "Mas Que Nada" von Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas als Jurytanz, einen Tango zu "Nothing Else Matters" von Metallica als Lieblingstanz und den Final-Freestyle zum Motto "Romeo und Julia". Das Medley wird aus den Songs "Dance Of The Knights", "Lovefool", "I'm Kissing You" und "Herrscher der Welt" bestehen.

Altbewährte Jury, bekannte Moderatoren

Durch den Abend werden wie gewohnt Victoria Swarovski (30) und Daniel Hartwich (45) führen, während Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) in der Jury sitzen und die letzten drei Promis mit ihren Punkten bewerten. Insgesamt können die Finalisten bis zu 90 Punkte ertanzen.

Wiedersehen mit allen "Let's Dance"-Paaren

Abgesehen vom Wettkampf um den Sieger-Pokal gibt es in der Final-Show auch ein Wiedersehen mit allen diesjährigen "Let's Dance"-Paaren. Diese werden zusammen mit ihren Tanzpartnern nochmal alles auf dem Parkett geben.

Maria Clara Groppler (25) tanzt mit Mikael Tatarkin (27) einen Cha-Cha-Cha zu "How Will I Know" von Whitney Houston, Eva Padberg (44) und Paul Lorenz (37) einen Quickstep zu "The Singer" von Liza Minnelli. Lina Larissa Strahl (26) und Zsolt Sándor Cseke (36) sind mit einem Quickstep zu "I'm Just A Girl" von No Doubt zu sehen. Stefano Zarrella (33) und Mariia Maksina (27) tanzen einen Charleston zu "Via Con Me" von Paolo Conte und Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) zeigen einen Contemporary zu "Torna a Casa" von Maneskin.

Biyon Kattilathu (40) und Marta Arndt (34) kehren außerdem mit einem Tango zu "Rockin' Robin" von Bobby Day zurück, Tony Bauer (28) und Anastasia Stan (26) mit einem Qickstep zu "I'm Walking" von Fats Domino. Lulu (31) und Massimo Sinató (43) zeigen einen Tango zu "Bust Your Windows" von Jazin Sullivan im Finale der RTL-Show, während Ann-Kathrin Bendixen (24) und Valentin Lusin (37) einen Contemporary zu "Am I Enough" von Loi aufführen.