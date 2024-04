Zum ersten Mal „Let’s Dance“: Auswärtsspiel im Viertelfinale bei „Moulin Rouge!“

Die Profitänzer von "Let' s Dance" um Massimo Sinató (M.) in den Kulissen von "Moulin Rouge! Das Musical". (smi/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 15:04 Uhr

Zum ersten Mal in seiner Geschichte sendet "Let's Dance" nicht aus dem Studio. Im Viertelfinale gibt es einen Ausflug auf die Bühne des Musicals "Moulin Rouge!". Für dessen Ensemble ist die Zusammenarbeit ebenfalls eine Premiere.

Premiere bei "Let's Dance" am 10. Mai 2024. Zum ersten Mal strahlt RTL die Tanzshow nicht aus dem Studio in Köln-Ossendorf aus. Stattdessen sendet das Moderationsduo Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) aus dem Musical Dome. In der ebenfalls in Köln gelegenen Spielstätte läuft das Musical "Moulin Rouge!".

In den Kulissen, die an das berühmte Pariser Varieté angelehnt sind, geht das Viertelfinale von "Let's Dance" über die Bühne. Die fünf dann noch verbliebenen Paare tanzen dann zu Songs aus dem Musical, das auf dem gleichnamigen Film von Baz Luhrmann (61) aus dem Jahr 2001 basiert. Das Jurypult wird aus dem Studio in den Musical Dome transferiert. Am Pult werden Jorge González (56), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (59) wie gewohnt ihre Bewertungen abgeben.

TV-Weltpremiere für "Moulin Rouge! Das Musical"

"Wir freuen uns auf ein tolles Viertelfinale, das zum ersten Mal in der Geschichte von 'Let's Dance' außerhalb des TV-Studios stattfinden wird", sagt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in einer Pressemitteilung. Auch Henning Pillekamp, Geschäftsführer der Moulin Rouge Musical Produktions GmbH, jubelt. "Keine Produktion von 'Moulin Rouge! Das Musical' weltweit war bisher Austragungsort für eine Live-TV-Show", zitiert ihn die Pressemitteilung.

"Das bringt natürlich ganz neue Anforderungen und Abläufe mit sich. Alle Abteilungen arbeiten hier aktuell auf Hochtouren und wir können es kaum erwarten, dem Fernsehpublikum dieses gigantische Ergebnis als Weltpremiere zu präsentieren", so Pillekamp weiter. Das Ensemble von "Moulin Rouge! Das Musical" bekommt durch "Let's Dance" eine Bühne im Fernsehen. Es eröffnet am 10. Mai die Übertragung bei RTL (auch auf RTL+).

"Moulin Rouge! Das Musical" feierte 2018 seine Premiere in Boston, ein Jahr später wechselte es an den New Yorker Broadway. Seit dem 6. November 2022 läuft die Show mit Songs von Adele bis Elton John mit Erfolg in Köln.

Am kommenden Freitag (3. Mai 2024) steht bei "Let's Dance" aber erstmal das Achtelfinale an – im RTL-Studio. Noch im Rennen sind die Promis Detlef Soost (53), Gabriel Kelly (22), Jana Wosnitza (30), Lulu Lewe (31), Mark Keller (58) und Tony Bauer (27).