Stars Let’s Dance: Die Tänze für das große Finale!

Detlef Soost BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 15:54 Uhr

Mit diesen Tänzen werden die Finalisten der Tanzshow das Parkett betreten.

Die ‚Let’s Dance‘-Finalisten haben ihre Tänze für die letzte Show bekannt gegeben.

Am morgigen Freitag (24. Mai) wird sich entscheiden, wer zum Sieger der diesjährigen Staffel gekürt wird und damit den Titel ‚Dancing Star 2024‘ tragen darf. In einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account der Show gab der zuständige Sender RTL jetzt preis, welche drei Tänze die verbliebenden Paare auf dem ‚Let’s Dance’-Parkett zum Besten geben werden. Darin heißt es: „Das sind die Tänze im FINALE! Am Freitagabend stehen jeweils ein Jurytanz, ein Lieblingstanz und der Final-Freestyle auf dem Programm! Wer ist schon gespannt auf die letzten Performances der Tanzpaare?“

Detlef D! Soost und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova werden demnach mit einem langsamen Walzer als Jurytanz antreten. Für ihren Lieblingstanz haben die beiden dagegen eine Samba ausgewählt. Ihren Freestyle präsentieren sie zum Lied ‚Men in Black‘. Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov haben sich im Jurytanz für eine Rumba entschieden. Der Lieblingstanz des Paares wird ein Quickstep und für ihren Freestyle performen Jana und Vadim zu Beyoncé. Fan-Favorit Gabriel Kelly und Profitänzerin Malika Dzumaev wollen im Jurytanz mit einer Samba überzeugen, ihr Lieblingstanz wird ein Tango. Den Freestyle werden die beiden zu den Tönen von ‚Romeo und Julia’ präsentieren. Wer die diesjährige Staffel von ‚Let’s Dance‘ gewinnen wird, entscheidet sich im morgigen Finale. Die letzte Show ist ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.