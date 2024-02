Bald startet die neue Staffel „Let’s Dance“: Diese Promi-Familien schwingen gerne das Tanzbein

Stefano (li.) und Giovanni Zarrella haben offenbar Spaß am Tanzen. (nah/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 17:45 Uhr

Einige prominente Geschwister und Paare haben bei der RTL-Show "Let's Dance" schon teilgenommen und stellten ihr Tanz-Talent unter Beweis.

Am Freitag (23. Februar) geht "Let's Dance" in eine neue Runde. Die prominenten Teilnehmer und Teilnehmerinnen kämpfen mithilfe von Profis um den Sieg und den Titel "Dancing Star". Die RTL-Tanzshow läuft in diesem Jahr in der 17. Staffel, mit dabei sind unter anderem Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28), "Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz (34) und Star-Choreograf Detlef Soost (53). Zudem scheint manchen deutschen Promi-Familien das Tanzen besonders im Blut zu liegen, wie ein Blick auf die Kandidatenliste der Show zeigt…

Stefano und Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella (45) nahm 2017 an "Let's Dance" teil. Im Halbfinale ist er zusammen mit Tanzprofi Marta Arndt (34) ausgeschieden. Sein Bruder Stefano Zarrella (33) wird in diesem Jahr teilnehmen, ob er es genauso weit wie sein Bruder schafft?

Gabriel und Maite Kelly

Maite Kelly (44) konnte 2011 bei "Let's Dance" gewinnen. Zusammen mit Christian Polanc (45) tanzte sich das Mitglied der berühmten Kelly Family auf den ersten Platz. Bruder John Michael Kelly (56) musste die Show 2020 aus familiären Gründen vorzeitig verlassen. In diesem Jahr nimmt Neffe Gabriel Kelly (22) teil. Er ist der Sohn von Angelo Kelly (42).

Heiko und Roman Lochmann

2018 tanzte Heiko Lochmann (24) gemeinsam mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (35). Bereits nach der dritten Runde flogen die beiden aus der Show. Sein Bruder Roman Lochmann (24) war ebenso in der elften Staffel dabei. Er schaffte es gemeinsam mit Katja Kalugina (30) sogar bis in die siebte Runde.

Amira und Oliver Pocher

Im Jahr 2019 hat Oliver Pocher (45) bei "Let's Dance" mitgemacht und den siebten Platz erreicht. Seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) nahm 2022 in der 15. Staffel teil und schaffte es sogar auf den vierten Platz. Übrigens hat auch Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) bei der Tanzshow mitgemacht. Sie nahm bereits 2016 teil. Nach der siebten Show musste sie die Sendung verlassen.

Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht

Nicht ganz so weit haben es Cheyenne (23) und Jimi Blue Ochsenknecht (32) geschafft. Die 23-Jährige nahm 2022 teil und schaffte es gerade mal in die zweite Show. Ihr älterer Bruder machte 2018 bei "Let's Dance" mit, musste jedoch schon vor der sechsten Folge wegen eines Mittelfußbruchs aussteigen.

Cheyenne Pahde und Valentina Pahde

"Alles was zählt"-Star Cheyenne Pahde (29) hat den achten Platz der zehnten Staffel von "Let's Dance" geschafft. Ihre Zwillingsschwester Valentina Pahde (29) hat vier Jahre später in der 14. Staffel mitgemacht und es mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (37) sogar in das Finale geschafft. Dort verpassten sie knapp den Sieg und landeten auf dem zweiten Platz.

Video News

Motsi Mabuse und Otlile Mabuse

Auch unter den Profitänzern finden sich familiäre Verbindungen. In der zweiten und dritten Staffel tanzte Motsi Mabuse (42) als Teilnehmerin in der Show, seit 2011 sitzt die Tanztrainerin in der Jury von "Let's Dance". 2015 folgte ihr dann ihre Schwester "Oti" Mabuse (33) auf die Tanzfläche, sie nahm an der achten und neunten Staffel der RTL-Show teil.

Renata und Valentin Lusin

Seit 2018 zählen Renata (36) und Valentin Lusin zum Profi-Cast von "Let's Dance" und tanzen mit verschiedenen Promis. 2021 konnte sich die Profitänzerin zusammen mit dem Ex-Fußballspieler Rúrik Gíslason (35) den ersten Platz sichern. 2023 gewann ihr Ehemann mit Anna Ermakova (23) den Titel. In diesem Jahr erwartet Ehepaar Lusin sein erstes gemeinsames Kind.