Stars ‚Let’s Dance‘-Star Renata Lusin ist wieder schwanger

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 14:00 Uhr

Süße Neuigkeiten aus der 'Let's Dance'-Welt: Die Profitänzerin wird zum zweiten Mal Mama.

Renata und Valentin Lusin werden erneut Eltern.

Das ‚Let’s Dance‘-Traumpaar durfte im März 2024 Töchterchen Stella auf der Welt begrüßen. Nun hat sich Baby Nummer zwei angekündigt. Die süße Nachricht wurde auf dem Instagram-Account von ‚Let’s Dance‘ bekannt gegeben. „Renata und Valentin Lusin erwarten ihr 2. Baby“, hieß es dort. Auf ihrem eigenen Profil teilte die Profitänzerin ein Video, in dem sie sich zu den Neuigkeiten äußerte. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir haben uns ein Geschwisterchen für Stella gewünscht“, verriet die künftige Zweifach-Mama.

Das Paar sei „wahnsinnig glücklich und dankbar“, dass es mit der Schwangerschaft so schnell klappte. Die Baby-News sind für die Lusins aus einem tragischen Grund sehr besonders: Renata erlitt bereits mehrere Fehlgeburten, die sie tief geprägt haben. „Kann es immer noch nicht realisieren und so richtig entspannt in der Schwangerschaft werde ich mich natürlich, nach drei Schicksalsschlägen, sowieso nicht, aber diese Dankbarkeit, dass es so schnell geklappt hat, ist unfassbar!“, schrieb die 38-Jährige.

Für die beiden Tanzprofis gebe es „nichts Schöneres im Leben“, als ihre Familie um ein weiteres Mitglied zu erweitern. Die ‚Let’s Dance‘-Tour im November wird Renata wegen ihrer Schwangerschaft verpassen. „Ich wollte bis zum Schluss die Tour tanzen und habe so viel Sport gemacht und bin richtig fit. Valle sagte, dass ich die Schwangerschaft genießen soll und er hat recht!“, erklärte die TV-Beauty. Die wertvolle Zeit mit ihrer Tochter komme schließlich nie wieder zurück – „und die Tour hoffentlich irgendwann“ schon. Auch bei der nächsten ‚Let’s Dance‘-Staffel im Frühjahr 2026 müssen die Fans auf Renata Lusin verzichten.