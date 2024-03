"Final Vol. 2" ab 29. März erhältlich Letztes Album: Wie geht es für Enrique Iglesias weiter?

Enrique Iglesias veröffentlicht "Final Vol. 2" am 29. März. (jom/spot)

SpotOn News | 29.03.2024, 13:32 Uhr

Enrique Iglesias veröffentlicht am 29. März mit "Final Vol. 2" sein neues Album, das der Latin-Star als letzte Platte angekündigt hat. Wie wird es danach für ihn weitergehen?

Enrique Iglesias (48) hat für den 29. März sein letztes Album "Final Vol. 2" angekündigt. Vor rund 25 Jahren begann seine lange Karriere mit zahlreichen spanisch- und englischsprachigen Hits. Wie geht es für den Musiker, der in der Billboard-Liste "Größte Latin-Künstler aller Zeiten" auf Platz eins steht, nach seiner finalen Platte weiter?

Das Talent liegt in der Familie

Der 1975 in Madrid geborene Sänger ist der Sohn des spanischen Musikstars Julio Iglesias (80) und der philippinisch-spanischen Journalistin Isabel Preysler (73). Im Alter von acht Jahren zog er mit seinem damals bereits geschiedenen Vater nach Miami. 1995 veröffentlichte Iglesias sein spanischsprachiges, selbstbetiteltes Debütwerk. 1997 sahnte er bereits einen Grammy Award für "Best Latin Pop Album" ab. Es folgten Grammy-Nominierungen für das zweite Album "Vivir" und das dritte Werk "Cosas del Amor". Ab 1999 widmete sich Iglesias der englischen Musik und veröffentlichte "Enrique". Das Album wurde zum großen Erfolg, es beinhaltete die Hits "Bailamos", "Rhythm Divine", "Be with you" oder das Whitney-Houston-Duett "Could I Have This Kiss Forever?". Längst war er in die Riege der Topstars aufgestiegen und durfte im Jahr 2000 sogar beim Millennium Super Bowl mit Christina Aguilera (43), Phil Collins (73) und Toni Braxton (56) auftreten.

Auf seinem nächsten Album "Escape" (2001) wurde die Single "Hero" ein weltweiter Erfolg und sorgte für schmachtende Fans. Die Zeit wurde für Iglesias zum privaten Wendepunkt. Im Musikvideo zu "Escape" spielte Tennisspielerin Anna Kournikova (42) mit, die zu seiner Partnerin wurde. "Als wir uns kennenlernten – obwohl sie aus der Sportwelt kam – haben wir uns irgendwie verstanden", sagte Iglesias 2023 in einem "People"-Interview. "Sie wusste, wie meine Welt aussah und andersherum. Dieses Verständnis hat uns sehr geholfen. Wir fingen an, uns nach und nach anzunähern, und die Verbindung wurde stärker und stärker." Die beiden haben mittlerweile drei Kinder, die 2017 geborenen Zwillinge Lucy und Nicholas und die 2020 zur Welt gekommene Mary.

2002 folgte das nächste spanischsprachige Album "Quizas", 2003 wieder mit "7" ein weiteres englischsprachiges. Eine vierjährige Musikpause tat im Anschluss Iglesias' Erfolg keinen Abbruch. Das englische Album "Insomniac" (2007) hielt den Hit "Do You Know? (The Ping Pong Song)" bereit, der Song "Can You Hear Me" wurde 2008 zum offiziellen Song der Fußball-EM in Österreich. Ab 2010 wollte sich Iglesias offenbar dann nicht mehr entscheiden und brachte mit "Euphoria" und "Sex and Love" zwei zweisprachige Alben auf den Markt. Für beide Platten stellte er sich weitere Topstars der Musikwelt an die Seite, unter anderem Ludacris (46) für "Tonight (I'm Fuckin' You / I'm Lovin' You)" oder Sean Paul (51) für "Bailando". Letzterer Track gilt als seine bisher erfolgreichste Veröffentlichung.

Enrique Iglesias: Wie geht es mit der Karriere weiter?

Wiederum nach sieben Jahren ohne Albumveröffentlichung läutete Iglesias 2021 mit dem zweisprachigen Werk "Final (Vol. 1)" bereits ein, was er mit dem kommenden Album beenden wird. Nach zwölf Studioalben soll kein weiteres mehr folgen. Doch bereits vor Veröffentlichung von "Vol.1" versicherte der Sänger seinen Fans, dass dies nicht das Ende seiner Karriere bedeute. "Ich werde nie aufhören, Songs zu schreiben, denn ich liebe es, Songs zu schreiben, aber ich werde es auf eine andere Art und Weise tun, d.h. sie müssen nicht unbedingt als Album verpackt werden", sagte er in einem Gespräch mit Ricky Martin (52) und Sebastián Yatra (29).

Dass er auch weiterhin Lust auf die Bühne hat, bewies er 2023 und Anfang 2024, als Iglesias mit Pitbull (43) und Ricky Martin auf eine gemeinsame "Trilogy"-Tour ging. Unter anderem mit den Duetten "Fría" mit Yotuel (47), "Asi Es La Vida" mit der argentinischen Sängerin María Becerra (24) und der Single "Space in My Heart", ein Duett mit US-Countrysängerin Miranda Lambert (40), gab Iglesias in den vergangenen Monaten einen Vorgeschmack auf das finale Werk. Augenscheinlich wird es erneut seine Bandbreite von tanzbaren Popsongs bis emotionale Balladen zeigen.