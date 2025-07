Stars Lewis Capaldi: EP-Veröffentlichung für dieses Jahr geplant

Lewis Capaldi - Glastonbury 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 14:00 Uhr

Lewis Capaldi plant, „irgendwann in diesem Jahr“ eine EP zu veröffentlichen.

Der 28-jährige Singer-Songwriter hat gerade sein musikalisches Comeback mit seinem neuen Song ‚Survive‘ und einer Rückkehr nach Glastonbury gefeiert, zwei Jahre, nachdem der Star seinen Auftritt wegen seines Tourette-Syndroms vorzeitig beenden musste.

Der BRIT-Award-Gewinner hat jetzt angedeutet, dass weitere neue Musik von ihm anstehe, ein komplettes Projekt sei jedoch erst für „vielleicht nächstes Jahr“ geplant. Capaldi antwortete bei seinem Auftritt bei ‚Good Morning America‘ auf die Frage, ob die Fans im Jahr 2025 mit einer neuen LP rechnen können und sagte: „Oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich veröffentliche irgendwann in diesem Jahr eine EP, und dann folgt vielleicht im nächsten Jahr ein Album.“ Der ‚Someone You Loved‘-Künstler witzelte zudem darüber, dass er vor seinem Überraschungsauftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury-Musikfestival in diesem Jahr „oft aus Nervosität gepinkelt“ habe. Bei seiner Rückkehr nach Glastonbury im Juni, nachdem ihn im Jahr 2023 Stimmprobleme bei seinem Auftritt geplagt hatten, erzählte Lewis: „Es war gut, es hat richtig Spaß gemacht. Es waren viele Leute da, es war nervenaufreibend. Ich musste oft aus Nervosität pinkeln, habe alles rausgelassen und bin jetzt total begeistert.“