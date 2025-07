Stars Lewis Capaldi: Er hört Eminem zum Einschlafen

Lewis Capaldi - Glastonbury 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger hört die Musik von Eminem, um einzuschlafen.

Lewis Capaldi hört die Musik von Eminem, um einzuschlafen.

Der 28-jährige Sänger hat verraten, dass er vor dem Einschlafen im Flugzeug gerne die Musik des Rap-Stars hört.

Der Sänger sagte gegenüber Apple Music: „Wenn ich einschlafen will, vor allem im Flugzeug, lege ich Eminem auf, weil ich das Gefühl habe, dass mich das wirklich beruhigt.“ Denn er empfindet die Musik von Eminem und seine eigenen Demos als sehr beruhigend. „Ich höre viel von den älteren Sachen wie The Marshall Mathers LP und The Eminem Show – aus irgendeinem Grund wiegt mich das in einen wunderbaren Schlaf. Oder ich lege ein paar meiner eigenen Demos auf, die mich auch wirklich ausknocken”, so Capaldi weiter.

Kürzlich verriet der Musiker, dass er „immer ein ängstlicher Mensch sein wird“. Er hat aufgehört, Antidepressiva zu nehmen und fühlt sich jetzt „so gut wie schon lange nicht mehr“ – doch Capaldi ist überzeugt, dass er immer mit Angstzuständen zu kämpfen haben wird. Der ‚Someone You Loved‘-Hitmacher sagte in einem Livestream: „Ich habe mich durch die Therapie so gut gefühlt wie schon lange nicht mehr. Ich denke, ich werde immer ein ängstlicher Mensch sein, und zu akzeptieren, dass das immer so sein wird, ist eine große Sache. Es geht darum, wie ich auf Ängste reagiere.“