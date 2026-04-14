Stars Lewis Capaldi scherzt darüber, mit Lewis Hamilton verwechselt worden zu sein

Lewis Capaldi - Birmingham 240925 - Ray Hill/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 10:00 Uhr

Lewis Capaldi hat darüber gewitzelt, mit Lewis Hamilton verwechselt worden zu sein, nachdem es während Coachella zu einer Verwechslung in sozialen Medien gekommen war.

Der 29-jährige Sänger reagierte auf ein Video, das online kursierte und Lewis Hamilton (41) zeigte, wie er während eines Auftritts von Justin Bieber am 11. April mit seiner angeblichen Freundin Kim Kardashian sprach. Der Clip – Kim mit teilweise bedecktem Gesicht und Lewis mit Hoodie, Cap und Sonnenbrille – wurde fälschlicherweise dem Sänger zugeschrieben. Lewis Capaldi teilte den Beitrag auf X und reagierte typisch humorvoll: „Wow Leute, nicht cool, was für ein Eingriff in unsere Privatsphäre.“ Ein Nutzer stellte später klar: „Leute, es war ein Tippfehler. Ich habe Lewis Hamilton versehentlich zu Louis Capaldi gemacht.“

Das Video war Teil mehrerer gemeinsamer Auftritte von Lewis und Kim, die das erste Coachella-Wochenende zusammen besuchten, kurz nachdem sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht hatten. In einem weiteren Beitrag teilte Lewis ein Video, in dem die beiden mit hoher Geschwindigkeit durch Tokio fahren, unterlegt mit dem Song ‚Victory Lap‘ von Skepta, PlaqueboyMax und Fred Again. Er schrieb dazu: „HIER GEHEN WIR WIEDER. TOKYO DRIFT VOL. III.“

Laut ‚People‘ reisten Kim und Lewis gemeinsam mit Mitgliedern ihrer Familie nach Tokio, darunter ihre Kinder Saint (10), Chicago (9) und Psalm (6). Auch Khloé Kardashian war mit ihren Kindern True und Tatum dabei. Ein Insider sagte über Lewis: „Er ist ein entspannter Typ mit toller Ausstrahlung. Ihre Familie mag ihn, und Kim ist sehr an ihm interessiert. Beide sind beruflich stark eingespannt, sehen sich aber so oft wie möglich. Es ist mehr als nur eine lockere Bekanntschaft.“

Lewis Hamilton gilt als einer der erfolgreichsten Fahrer der Formel-1-Geschichte. Er hat mehrere Weltmeisterschaften gewonnen und hält Rekorde für Rennsiege, Pole-Positions und Podiumsplatzierungen. Er begann seine Karriere bei McLaren und wechselte später zu Mercedes, wo er den Großteil seiner Titel gewann und die 2010er-Jahre dominierte. Neben dem Rennsport engagiert er sich auch in Mode und Geschäftsfeldern und zählt zu den bekanntesten Sportlern weltweit.