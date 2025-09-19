Musik Lewis Capaldi veröffentlicht neue Live-Version von ‚Something In The Heavens‘

Bang Showbiz | 19.09.2025, 18:00 Uhr

Lewis Capaldi hat die herzzerreißende Single ‚Something In The Heavens‘ in einer neuen Live-Version veröffentlicht.

Der ‚Someone You Loved‘-Hitmacher hat die Ballade, die das Thema Verlust verarbeitet, auf seiner aktuellen Arena-Tour performt. Diese Version ist nun auf allen großen Plattformen streambar.

Capaldi singt in der tränenreichen Ballade: „I’ll love you til my last breath, you’re gone but something in the heavens tells me that we’ll be together again.“ Auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Ich werde dich lieben bis zu meinem letzten Atemzug. Du bist weg, aber etwas im Himmel sagt mir, dass wir wieder zusammen sein werden.“ Fans wurden zudem mit einer Live-Performance des Songs überrascht, die in den legendären Abbey Road Studios in London gefilmt wurde.

Der neue Track kommt wenige Tage, nachdem Lewis angekündigt hat, 2026 eine Reihe riesiger Open-Air-Konzerte als Headliner zu spielen, darunter ‚American Express presents BST Hyde Park‘. Der ‚Survive‘-Hitmacher wird einen Sommer voller Shows am 24. Juni 2026 im Marlay Park in Dublin eröffnen. Die acht Shows umfassen ‚BST Hyde Park‘ am Samstag, dem 11. Juli, was das erste Mal markiert, dass der schottische Singer-Songwriter die Sommerserie in der britischen Hauptstadt headlinet. Er wird außerdem am 26. Juni im Thomond Park in Limerick spielen, am 27. und 28. Juni ‚TK Maxx Presents Live at Powderham‘ in Exeter sowie am 30. Juni ‚Blackweir Fields‘ in Cardiff.

Ebenfalls im Juli wird Lewis beim ersten ‚American Express presents Roundhay Festival‘ in Leeds auftreten. Im folgenden Monat wird er vor den Massen bei ‚Belfast Vital‘ und im ‚Wythenshawe Park‘ in Manchester spielen.