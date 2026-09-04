Stars Lewis Hamilton: Mutter soll ‚Glücksstaub‘ zum Großen Preis von Italien mitbringen

Lewis Hamilton attends the World Premiere of F1 The Movie in Times Square - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 18:00 Uhr

Sir Lewis Hamilton hat seine Mutter mit nach Monza genommen, in der Hoffnung, dass sie etwas „Glücksstaub“ verstreuen und ihn an diesem Wochenende zum Sieg beim Großen Preis von Italien inspirieren kann.

Der 41-jährige Formel-1-Pilot konnte in der Vergangenheit bereits fünfmal in Monza gewinnen, doch für sein aktuelles Team Ferrari hat er dessen Heim-Grand-Prix bislang noch nicht für sich entscheiden können. Lewis freut sich nun darauf, dass seine Mutter ihn beim Rennen beobachten wird, und hofft, dass sie ihm als Glücksbringer dienen kann. „Meine Mutter ist hier. Ich glaube nicht, dass sie schon einmal in Monza war, und ganz sicher nicht [während ich] bei Ferrari [war]“, sagte der Rennfahrer. „Ich wollte, dass sie das erlebt und all den Glücksstaub mitbringt, den sie mitbringen kann.“

Lewis spürt vor dem Großen Preis von Italien den Druck und will auf der Heimstrecke seines Teams unbedingt gewinnen. Er fügte hinzu: „Es liegt eine Premiere vor mir, insofern, als dass ich bei einem Sieg Neuland betreten würde, weil ich zum ersten Mal für Ferrari in Monza gewinnen würde. Das wäre phänomenal.“ Der Druck sei groß und man wolle diesen Erfolg als Team erreichen. „Viele von ihnen werden zu diesem Rennen kommen. Die Tifosi erscheinen in riesiger Zahl und mit einer Leidenschaft, die ihresgleichen sucht.“

Bislang ist nicht bekannt, ob Lewis’ Freundin, Reality-TV-Star Kim Kardashian, den Großen Preis von Italien besuchen wird. Es gibt jedoch starke Spekulationen darüber, dass der ‚The Kardashians‘-Star in Monza auftauchen könnte, um ihren Partner anzufeuern. Die beiden machten ihre Beziehung Anfang dieses Jahres öffentlich, und Kim hatte im Juni beim Großen Preis von Monaco ihren ersten offiziellen Auftritt im Formel-1-Fahrerlager, um ihn zu unterstützen. Lewis erklärte später, es sei „großartig“ gewesen, Kim in Monaco als Unterstützung dabeizuhaben.

Hamilton belegte bei dem Rennen hinter Kimi Antonelli den zweiten Platz, wodurch er zu diesem Zeitpunkt auf Rang zwei der Fahrer-Weltmeisterschaft vorrückte. Er freute sich darüber, dass seine Freundin ihn gemeinsam mit ihrer Schwester Khloé Kardashian aus dem Publikum unterstützte. Lewis, der Kim auf dem Podium offenbar einen Kuss zuwarf, sagte: „Ja, es ist großartig, dass sie dieses Wochenende gekommen ist und mich unterstützt. Meine Freunde im Allgemeinen. Insgesamt waren unglaublich viele Leute da. Es ist großartig, gute Menschen um sich zu haben, die einen unterstützen. Und genau das tut sie jeden Tag für mich.“