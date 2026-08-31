Stars Kylie Jenner verrät ihre Lieblingsschwester

Kylie Jenner - Miu Miu 2025 March - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 11:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin enthüllt, welche Schwester ihre Favoritin ist.

Kylie Jenner hat verraten, welche ihrer Schwestern ihre Favoritin ist – und es ist keine Kardashian.

Die Reality-TV-Darstellerin nahm an einer Fragerunde mit ihren Kindern Stormi (8) und Aire (4) teil, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Travis Scott hat. Die beiden stellten ihrer Mutter die Fragen. Eine davon lautete, welches ihrer Geschwister sie am liebsten habe. Kylie ist die Tochter von Kris Jenner und deren Ex-Mann Bruce Jenner, heute Caitlyn Jenner. Neben ihrer Schwester Kendall hat die 29-Jährige außerdem acht Halbgeschwister. Aufgewachsen sind sie und Kendall jedoch vor allem mit Kim, Khloé, Kourtney und Rob Kardashian.

Kylie antwortete, dass sie nicht gerne „Favoriten auswählt“. Wenn sie sich jedoch für ihren „Liebling des Tages“ entscheiden müsse, würde ihre Wahl auf Kendall fallen. In der Fragerunde, die Kylie auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte, fragte Stormi ihre Mutter außerdem, was sie an ihren Kindern am meisten liebe. Darauf antwortete Kylie ihrer Tochter: „Das, was ich an dir am meisten liebe, ist, wie freundlich du bist. Ich finde, du findest wirklich leicht Freunde. Wenn ich dich zur Schule bringe, kommen sofort alle Mädchen angerannt und rufen: ‚Stormi ist da!'“

Die Beauty-Unternehmerin fügte hinzu: „Du findest überall, wo du hingehst, so leicht Freunde – ganz egal, wie alt sie sind oder wer sie sind.“ Kylie gestand: „Ich wünschte, ich wäre in deinem Alter auch so gewesen.“ Über Aire verriet die zweifache Mutter: „Er ist einfach so lustig.“ Stormi fragte Kylie außerdem, was sie ihrem zehnjährigen Ich sagen würde, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnte.

Daraufhin antwortete der Star: „Ich würde ihr sagen, dass sie einfach weiterhin sie selbst sein soll und dass sie eines Tages ein fast zehnjähriges Kind haben wird, das genauso ist wie sie.“

Zum Abschluss des Interviews sagte Kylie zu Stormi, dass sie das großartig gemacht habe. „Stormi hat sich all diese Fragen selbst ausgedacht und du bist einfach schon so groß und perfekt. Ich liebe dich. Danke, dass du das mit mir gemacht hast. Du bist meine beste Freundin“, schwärmte sie. Aire hingegen war auf dem Bildschirm bereits beim Gähnen zu sehen. Kylie scherzte daraufhin: „Nun, wir haben Aire verloren, aber damit endet meine Befragung durch meine Kinder – im Grunde durch Stormi.“