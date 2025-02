Stars Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann: Sie müssen bei ‚Let’s Dance‘ aussetzen

Jeanette Biedermann - December 2011 - Ein Herz fuer Kinder Spendengala Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 14:00 Uhr

Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann fallen bei ‚Let’s Dance‘ schon aus, bevor die Sendung so richtig begonnen hat.

Die Reality-Darstellerin und die Sängerin gehören zu den diesjährigen Kandidaten der beliebten RTL-Tanzshow und waren in der Kennenlernshow am Freitag (21. Februar) zu sehen. Darin wurden sie mit den Profitänzern Sergiu Maruster und Vadim Garbuzov verpartnert und sollten eigentlich diese Woche ins Training starten.

Ihre Körper hatte aber andere Pläne, denn die Dschungelcamp-Zweite von 2024 und die ehemalige ‚GZSZ‘-Darstellerin müssen direkt in der ersten Show aus gesundheitlichen Gründen aussetzen. „Leider wird Leyla aus gesundheitlichen Gründen in Show 1 nicht tanzen können. Ihr Arzt hat sie aus dem Verkehr gezogen und ihr nahegelegt, erstmal keinen Sport zu machen“, kündigte die Sendung auf dem offiziellen ‚Let’s Dance‘-Instagram-Account schon Mitte der Woche an. Das ist zwar schade für die Fans, die Leyla tanzen sehen wollten, doch der Sender betont: „Kleiner Reminder: Gesundheit geht immer vor!“ Auch Leyla meldete sich auf ihrem Account zu Wort und betonte in einer Story, die von RTL geteilt wurde, dass sie untröstlich über ihren frühen Ausfall sei. Besonders die Tatsache, dass es für ihren Tanzpartner Sergiu, der zum ersten Mal bei ‚Let’s Dance‘ dabei ist, die erste Show gewesen wäre, mache sie traurig.

Jeanettes Ausfall wurde am Donnerstag (27. Februar) bekannt gegeben. Auch sie muss aus gesundheitlichen Gründen aussetzen, weil sie sich einen grippalen Infekt zugezogen hat. Dass Leyla und Jeanette ausfallen, soll laut RTL aber keine Auswirkungen auf den Rest der Paare und die Tänze haben. In Show 2 werden die Promi-Damen dann zurückerwartet.