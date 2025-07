Stars Leyla Lahouar und Mike Heiter: So spektakulär war ihre Hochzeit

07.07.2025

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) haben am in Heidelberg standesamtlich geheiratet – und dabei nicht nur ihre Liebe gefeiert, sondern auch für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Die Hochzeit der beiden Realitystars war alles andere als gewöhnlich: Vom extravaganten Dresscode bis zur ungeplanten Nacht auf dem Hotelflur – es wurde romantisch, glamourös und amüsant zugleich. Die Trauung fand am Samstag (5. Juli) im historischen „Palais Prinz Carl“ statt und dauerte rund 20 Minuten.

Ein besonders emotionaler Moment war das gegenseitige Anstecken der Eheringe – funkelnde Cartier-Schmuckstücke im Wert von rund 15.000 Euro. Danach ging es mit den Gästen auf eine stilvolle Dachterrasse weiter, wo eine vierstöckige Hochzeitstorte, eine Candy-Bar und zahlreiche Cocktails für ausgelassene Stimmung bis tief in die Nacht sorgten.

Um 3:30 Uhr war Schluss – aber nicht für Mike und Leyla. Die Nacht ihrer Hochzeit verlief zunächst alles andere als traumhaft. Statt Zweisamkeit wartete erst einmal ein Problem: Die beiden wollten die Nacht in einem kleinen Boutique-Hotel verbringen, doch dieses hatte keine Rezeption – und das frisch vermählte Paar hatte die Schlüsselkarte vergessen. „Wir hatten die Hotelkarte vergessen und weil das so ein kleines Ding ist, gibt es keine Rezeption“, erklärte Leyla gegenüber ‚Bild‘. Während Mike versuchte, das Personal zu erreichen, wartete Leyla vor der Tür: „Ich lag also in meinem Hochzeitskleid vor dem Zimmer, weil ich ein bisschen angetütert war und habe gewartet, bis Mike gekommen ist.“ Letztlich hatten sie Glück – ein Mitarbeiter half aus, und das Paar konnte endlich in die Flitterstunden starten.

Auch optisch war die Hochzeit ein echtes Highlight. Leyla begeisterte mit gleich zwei Brautkleidern: Zur Trauung trug sie ein elegantes, schulterfreies Kleid mit einem gefiederten Umhang. Später am Abend wechselte sie in ein zweites Kleid, das mit Perlen und Spitze verziert war. Mike zeigte sich in einem weißen Smoking mit rotem Samt-Revers und passenden roten Sneakern. Die rote Farbe fand sich auch in Leylas Brautstrauß wieder, die Gäste hingegen kamen auf Wunsch des Paares in Schwarz, Weiß oder Schwarz-Weiß. „Der Dresscode wurde bewusst gewählt, um der standesamtlichen Trauung einen besonders eleganten Rahmen zu verleihen“, erklärte Hochzeitsplanerin Sarah-Cathrin Schmidt gegenüber ‚Bild‘. Die kirchliche Trauung des Paares wird am 30. August an der italienischen Amalfi-Küste stattfinden und im Livestream auf ‚Bild.de‘ zu sehen sein.