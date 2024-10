Verliebt auf dem roten Teppich Leyla Lahouar und Mike Heiter: Erster Auftritt als verlobtes Paar

Leyla Lahouar und Mike Heiter sind frisch verlobt. (paf/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 12:04 Uhr

Mike Heiter und Leyla Lahouar zeigen sich zum ersten Mal nach ihrer TV-Verlobung auf dem roten Teppich - Küsse und verliebte Blicke inklusive.

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) haben am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Verlobung im Live-TV gefeiert. Der 32-Jährige hatte seiner Partnerin bei ihrer gemeinsamen "Promi Big Brother"-Teilnahme die Frage aller Fragen gestellt. Bei den Bunte New Faces Awards in Berlin konnten die beiden jetzt nicht die Finger voneinander lassen. Verliebt posierten sie für die Kameras – Küsse inklusive.

Lahouar strahlte in einem trägerlosen, silbernen Kleid mit hohem Beinschlitz und weißen Federn entlang der Rocklängen. Dazu trug sie transparente High Heels und dünne Hängeohrringe. Ihre Haare stylte sie zu einem hohen Pferdeschwanz. Heiter entschied sich für eine schwarze Hemdjacke über einem weißen Shirt und rundete seinen lässigen Look mit einer lockeren Hose und Sneakern ab.

"Ein super Gefühl"

Sich zum ersten Mal nach dem Heiratsantrag gemeinsam zu zeigen, sei für Heiter "ein super Gefühl", wie er im RTL-Interview erzählte. Beide seien jedoch "auch ein bisschen überfordert". Lahouar gehe es "super" nach der Verlobung. "Ich kann mich nicht beklagen", erzählte sie und betonte, dass sie sich nun "ganz anders" fühle, noch enger verbunden.

Ursprünglich war der Antrag laut Heiter "für nächstes Jahr, nicht im Container" geplant. Dennoch ging er auf den Vorschlag des großen Bruders in der letzten Live-Show vor dem Finale ein. "Ich habe mir gedacht: 'Warum nicht?! Machen wir es einfach!'", erinnerte er sich. Nochmal im Privaten vor Lahouar auf die Knie zu gehen, schließe Heiter nicht aus.

Video News

Gibt es eine TV-Hochzeit?

Folgt nach dem Antrag im TV auch eine TV-Hochzeit? Leyla scheint davon nicht abgeneigt. "Wäre möglich. Schauen wir mal, ob da was kommt", erzählte sie kurz nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg spot on news.

Lahouar und Heiter lernten sich im diesjährigen Dschungelcamp kennen und sind seitdem ein Paar. Während sie die Krone in der 17. Staffel knapp verpasste, ging sie als Siegerin aus "PBB" hervor. Ihr Verlobter sicherte sich im Container und im Dschungel den fünften Platz.