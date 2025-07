Stars Liam Gallagher: Absoluter Fokus auf die Comeback-Konzerte von Oasis

Liam and Noel Gallagher 2 - Oasis - July 2025 - Principality Stadium - Cardiff- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 09:00 Uhr

Liam Gallagher soll sich voll und ganz auf die Comeback-Konzerte von Oasis konzentrieren.

Der 52-jährige Rockstar hat sich für die lang erwartete Oasis-Reunion-Tournee mit seinem Bruder Noel wiedervereint und geht die Konzerte wie ein absoluter Profi an.

Ein Insider verriet in einem Gespräch mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Liam kommt 45 Minuten vor seinem Auftritt an und verlässt die Bühne gleich danach wieder. In Cardiff ließ er sich sofort mit einem Auto ins Stadion fahren, um danach zu seinem Hotel zurückgebracht zu werden. Liam verhält sich absolut professionell und konzentriert sich voll und ganz darauf, den Oasis-Fans die bestmögliche Show bieten zu können.“ Gallagher ist für seine freimütige Persönlichkeit bekannt, doch der Insider meinte, dass er sei seit der Trennung von Oasis im Jahr 2009 reifer geworden sei. Die Quelle fügte hinzu: „Es ist unglaublich, wie gut er sich benimmt. Es ist so, als wäre er jetzt richtig erwachsen geworden.“ Noels und Liams Mutter Peggy hatte vor Kurzem bekanntgegeben, dass sie die „Anstifterin“ der Versöhnung zwischen ihren Söhnen gewesen sei. Peggy drängte ihren Nachwuchs dazu, ihre Differenzen beizulegen und erklärte in einem Interview mit der irischen ‚Mail on Sunday‘-Zeitung: „Ja, ich war die Anstifterin. Aber klar, wäre das nicht sowieso irgendwann passiert? Es ist natürlich ihre Entscheidung gewesen.“