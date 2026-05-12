Musik The Wiggles: Peinlicher Moment im Radio

Liam and Noel Gallagher - July 2025 - Avalon - Oasis Heaton Park Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 11:00 Uhr

The Wiggles sind „völlig realitätsfern“ und wissen nicht wirklich, wer Oasis eigentlich sind.

Die australische Band geriet in eine peinliche Situation, als sie Mühe hatte, den Klassiker ‚Wonderwall‘ der Britpop-Legenden zu erkennen, und zugeben musste, dass sie mit der Musik von Liam und Noel Gallagher nicht sonderlich vertraut ist.

Bei einem Auftritt in der australischen Radiosendung ‚Ricki-Lee and Tim‘ auf Nova 96.9 spielten die Moderatoren ‚Wonderwall‘, doch Lucia, ein Mitglied der Wiggles, erkannte den Song nicht. Sie gestand: „Umstrittenerweise mag ich Blur lieber … deshalb habe ich keine Ahnung.“ Sie ist nicht die Einzige, denn ihr Bandkollege Anthony gab zu, dass er Oasis bei einem Besuch mit seinem Sohn in den Abbey Road Studios mit den Beatles verwechselt hatte. Er verriet: „Ich habe ihm ein Poster gekauft, von dem ich dachte, es sei eines von Paul McCartney und John Lennon, und er sagte: ‚Das sind die Jungs von Oasis.‘ Ich bin so total aus der Zeit gefallen, Mann.“ Allerdings schnitt er etwas besser ab als Lucia, da er den Titel des Songs nennen konnte. Er fügte hinzu: „Ich weiß, dass sie einen Song namens ‚Wonderwall‘ hatten.“

Nachdem sie durch Kinderfernsehen berühmt geworden waren, haben sich The Wiggles eine treue Fangemeinde unter Erwachsenen aufgebaut und arbeiten mit Künstlern wie Dolly Parton zusammen. Die Country-Ikone schrieb den Song ‚Friends!‘ und sang ihn ein; außerdem war sie auf dem Original-Song ‚We Will Always Be Friends‘ des mit Stars gespickten Albums ‚Wiggle Up, Giddy Up!‘ aus dem Jahr 2025 zu hören.