Musik Liam Gallagher deutet neue Zusammenarbeit mit John Squire an

Liam Gallagher - Óbuda Island on August 09, 2024 in Budapest - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2026, 18:00 Uhr

Liam Gallagher hat angedeutet, dass er an etwas 'Biblischem' mit John Squire arbeitet, bestätigte jedoch nicht ausdrücklich, dass sie ein weiteres Album aufnehmen.

Liam Gallagher hat angedeutet, dass er an etwas „Biblischem“ mit John Squire arbeitet.

Der Oasis-Frontmann tat sich mit dem Gitarristen der Stone Roses schon einmal für ihr gemeinsames, selbstbenanntes Album zusammen, das im März 2024 erschien. Anfang der Woche wurden die beiden nun beim Verlassen der Londoner Abbey Road Studios gesehen, was Spekulationen auslöste, dass sie an einem weiteren Album arbeiten.

Liam weigerte sich zwar, direkt zu bestätigen, ob er und John erneut zusammenarbeiten, streute aber einige Hinweise im Netz. Am Mittwoch (6. Mai), dem Tag, an dem er im legendären Tonstudio gesichtet wurde, schrieb Liam auf X: „Ich bin ein Sänger. Ich singe Songs. Das ist es, was ich tue.“

Der Beitrag führte zunächst zu Fragen über ein neues Oasis-Album, doch später am Tag wurde auch John vor dem Studio gesehen, woraufhin Fans fragten, ob sie gemeinsam dort gewesen seien. Doch Liam sagte einem neugierigen X-Follower: „Ich kann euch aus Sicherheitsgründen und wegen des nationalen Gesundheitsdienstes nicht sagen, was ich mache. Was ich euch sagen kann, ist, dass es verdammt BIBLISCH ist.“

Vor der Veröffentlichung ihres ersten gemeinsamen Albums hatten Liam und John jedoch schon darauf bestanden, dass es nicht ihre einzige Platte bleiben werde. Liam sagte dem ‚Rock and Folk Magazine‘: „Es ist eine neue Gruppe. Wenn wir ein weiteres Album machen und dann noch eines, werden wir ein größeres Repertoire haben. Ich kann es kaum erwarten zu hören, welche Songs John als Nächstes schreibt.“ John ergänzte: „Ich möchte mehr machen. Ich habe bereits einige Ideen.“

Trotz der Popularität der Oasis-Comeback-Tour im vergangenen Jahr wies Liam kürzlich Spekulationen zurück, dass die Band ein weiteres Album aufnehmen könnte. Als ein Fan auf X vorschlug, die Band könne für immer touren, ohne ein weiteres Album zu veröffentlichen, argumentierte Liam, dass die Erwartungen unmöglich zu erfüllen wären. Er sagte, der Druck, ihren legendären Katalog zu übertreffen, wäre „zu groß“, und scherzte, die Band würde sich „wieder trennen“, wenn sie versuchen würde, ein neues Album aufzunehmen.

Liam machte sich außerdem weiter über die anhaltenden Spekulationen rund um einen möglichen James-Bond-Song lustig. Als er gefragt wurde, wie sein angeblicher 007-Track vorankomme, scherzte er, er sei fertig – allerdings erst, sobald Yungblud sein „Triangle-Solo“ beendet habe. Die beiden setzten den Scherz fort, als ein anderer Fan nach Noels jüngster Studioarbeit fragte. Liam witzelte, Noel sei damit beschäftigt gewesen, Yungblud die Triangle-Parts beizubringen.

Yungblud selbst hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er gerne am nächsten Bond-Song beteiligt wäre. Im Gespräch mit ‚Kerrang!‘ sagte er, er würde „liebend gern“ mit beiden Gallagher-Brüdern zusammenarbeiten, sollte sich die Gelegenheit ergeben, und bezeichnete einen Bond-Song als „das Ziel“ für jeden britischen Künstler.