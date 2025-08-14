Musik Liam Gallagher: Er darf nach Oasis-Konzerten keine Instrumente mehr ins Publikum werfen

Liam Gallagher - Sziget Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 18:00 Uhr

Liam Gallagher behauptet, er habe ein Verbot erhalten, nach Oasis-Konzerten sein Tamburin und seine Maracas ins Publikum zu werfen.

Das Verbot soll verhängt worden sein, nachdem zwei Männer bei einem der Wembley-Konzerte der ‚Live Forever‘-Band eine weibliche Besucherin bedrängten und ihr die Maracas entrissen.

Während eines der jüngsten Auftritte der ‚Wonderwall‘-Gruppe im Murrayfield Stadium in Edinburgh sagte Liam: „Ich kann heute Abend mein Tamburin oder meine Maracas nicht ins Publikum werfen. Mir wurde gesagt, ich soll das nicht machen. Ich bin nicht geizig oder so etwas. Versteht ihr, was ich meine?“ Der 52-jährige Sänger fügte hinzu: „Mir wurde einfach gesagt: ‚Mach diesen Scheiß nicht mehr‘, weil ihr euch nicht benehmen könnt. Ihr kneift euch gegenseitig in die Brustwarzen und Ohren und macht so einen Scheiß und tretet euch gegenseitig in die Eier. Mir wurde das jetzt gesagt.“

Oasis haben mit ihrer Tour in diesem Sommer ein triumphales Comeback auf die Bühne gefeiert, nachdem Liam und sein älterer Bruder Noel Gallagher ihre langjährige Fehde beendet hatten. Berichten zufolge wurde den Britpop-Ikonen die Möglichkeit geboten, ihre Reunion bis 2026 mit vier Shows in Knebworth fortzusetzen. Die vorgeschlagenen Termine würden das 30-jährige Jubiläum der legendären Konzerte der Band an diesem Veranstaltungsort im Jahr 1996 markieren, aber Personen aus dem Umfeld von Oasis betonen, dass noch nichts beschlossen sei. Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Sie haben die Spekulationen gesehen, sie haben von den Angeboten gehört und sie wissen, was die Fans wollen. Letztendlich liegt es an ihnen, zu entscheiden. Die Oasis-Reunion war nicht nur Konzerte. Man sieht, dass es eine kulturelle Bewegung war. Nichts in der jüngeren Geschichte kommt an die Shows von Oasis heran.“