Stars Liam Gallagher ‚lädt Noel Gallagher zu Weihnachten ein‘

24.08.2025

Die beiden Brüder, die lange Zeit zerstritten waren, wollen nach der Reunion-Tournee ihrer Band gemeinsam die Feiertage verbringen.

Liam Gallagher hat seinen Bruder Noel Gallagher eingeladen, Weihnachten mit ihm zu verbringen.

Die Oasis-Rocker haben ihren jahrelangen Streit beigelegt und feiern ihr Comeback mit der ‚Oasis Live ’25 Tour‘. Berichten zufolge hat Liam (52) seinen Bruder zu einem großen Familientreffen während der Feiertage eingeladen. Ein Insider sagte der ‚Sun‘: „Liam möchte Weihnachten in diesem Jahr zu etwas ganz Besonderem machen nach der unglaublich erfolgreichen Tour. Er hofft, die ganze Familie zusammenzubringen, um sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen. Liam und Noel haben es geliebt zu sehen, wie ihre Kinder während der Tour Zeit miteinander verbrachten, und würden es sehr genießen, alle gemeinsam an einem Tisch zu haben.“

Noel erklärte Anfang der Woche, dass er es „großartig“ finde, wieder mit seiner alten Band unterwegs zu sein, und dass er vergessen hatte, wie „witzig“ sein Bruder sei. Der 58-Jährige sagte gegenüber ‚talkSPORT‘: „Es ist einfach toll, wieder mit Bonehead und Liam unterwegs zu sein und das Ganze noch einmal zu machen. Ich denke, wenn das alles vorbei ist, werde ich mich mal in Ruhe hinsetzen und drüber nachdenken. Aber es ist großartig, wieder mit Liam in einer Band zu sein. Ich hatte vergessen, wie lustig er ist.“

Noel sagte außerdem, dass er „sehr stolz“ auf die Gesangsleistungen seines Bruders bei den riesigen Stadionkonzerten sei. Der High-Flying-Birds-Frontmann ergänzte: „Liam haut richtig rein, ich bin stolz auf ihn. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie hart es ist, eine Band als Frontmann anzuführen. Ich habe das 16 Jahre lang gemacht. Ich selbst könnte das mit den Stadion-Shows nicht so machen wie er, das liegt mir einfach nicht. Aber ich muss sagen: Gut gemacht, Kumpel. Es war wirklich beeindruckend.“