Stars Liam Gallagher: ‚Oasis-Reunion hat mir das Leben gerettet‘

Liam Gallagher - Sziget Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 15:00 Uhr

Liam Gallagher sagt, dass die Oasis-Reunion-Tour sein Leben „gerettet“ habe.

Der 53-jährige Sänger hat Zigaretten und Alkohol aufgegeben, um seine Stimme auf der ‚Oasis Live ’25 Tour‘ zu schützen, und er ist froh über diesen Schritt – auch weil er weiß, wie viel die Konzerte den Fans der ‚Supersonic‘-Band bedeuten.

Als ihn ein Fan auf X fragte, ob er Alkohol und Zigaretten vermisse, antwortete Liam: „Oasis hat mir das Leben gerettet. Es war an der Zeit, dass ich meinen Kopf klarmache. Ich weiß, wie viel das den Leuten bedeutet, also sind Aufhören und keine Drogen zu nehmen Opfer, die nötig waren.“ Er beendete die Nachricht mit den Worten „thems the rules MCFC“ – ein Hinweis auf seinen Lieblingsverein Manchester City und die Worte „das sind die Regeln“ in Slang-Englisch. Auf die Frage eines anderen Fans, ob er das „gelegentliche Guinness“ vermisse, schrieb Liam: „Ja, ich vermisse es, absoluten Blödsinn zu reden, wenn ich besoffen bin.“

Die Tour markiert das erste Mal seit 16 Jahren, dass Liam wieder gemeinsam mit seinem älteren Bruder Noel Gallagher auftritt. Richard Ashcroft – der bei den UK-Konzerten als Vorband für Oasis spielte – lobte Liams „Disziplin“ während der Shows. Der 54-Jährige sagte zur Zeitung ‚The Independent‘: „Es ist ein bisschen so, als ob es innerhalb der Familie Spannungen gibt … Das Schöne ist, dass Liam eine unglaubliche Disziplin hat.“ Der Sänger bringe sich heute nicht mehr in Situationen, in denen er vom Weg abkommen könnte und auch Noel scheine ebenfalls in einem sehr guten Zustand zu sein. „Die ganze Band wirkt so. Ich denke, sie sind überwältigt von all dem, auch wenn wir nicht viel darüber gesprochen haben. Im Leben enden Geschichten selten mit so einem schönen Abschluss.“

Berichten zufolge verzichtete Liam nach dem Konzert im Wembley-Stadion im September auf Noels Abschlussparty im Londoner Chiltern Firehouse, um seine Stimme zu schonen. Ein Insider sagte der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Liam und Noel wollten beide eine Party für den letzten Abend der UK-Tour veranstalten, aber Liam hat sich entschieden, lieber mit Debbie eine ruhige Feier zu machen. Sie wollten früh ins Bett gehen, weil er es sich nicht leisten kann, krank zu werden oder seine Stimme zu gefährden.“