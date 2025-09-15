Stars Liam Gallagher ‚zutiefst erschüttert‘ über Ricky Hattons Tod

Bang Showbiz | 15.09.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker kann nicht fassen, dass der Profiboxer verstorben ist.

Liam Gallagher ist „zutiefst erschüttert“ über den Tod des Boxers Ricky Hatton.

Der Sportstar verstarb am Sonntag (14. September) im Alter von 46 Jahren. Die Nachricht hat seine berühmten Freunde und Fans schwer getroffen. Nun hat Oasis-Star Liam, der seit Jahren mit Ricky befreundet war, nach drei Monaten Social-Media-Pause seine Trauer öffentlich gemacht. In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, schrieb Liam: „Zutiefst erschüttert, die Nachricht über RICKY HATTON zu hören. Es war mir eine absolute Ehre, ihn zu kennen und seine Gürtel zu tragen. RIP CHAMP LIVE FOREVER LG x.“

Ricky, dessen Box-Spitzname The Hitman war, war lange Zeit Oasis-Fan und über die Jahre mit Liam und dessen Bruder Noel befreundet. 2008 ließ er die beiden sogar seine Gürtel tragen und ihn in den Ring begleiten, als er in Las Vegas gegen Paulie Malignaggi antrat. Im Sommer besuchte der Sportstar mehrere Termine der ‚Oasis Live ’25‘-Reunion-Tour in Cardiff, Manchester und Dublin und postete sogar ein Foto von sich mit Noel. Über seine Liebe zur Band sagte Hatton einst: „Seit meiner Kindheit wollte ich Boxweltmeister werden, [den Fußballverein] Man City unterstützen und Oasis hören. Aber dann wurde ich vierfacher Weltmeister in zwei Gewichtsklassen, boxte im Etihad-Stadion vor 55.000 Menschen und freundete mich über die Jahre mit Noel und Liam Gallagher an.“

Neben seiner großen Liebe zu Oasis war Ricky auch Fan des gleichen Fußballvereins wie die Gallagher-Brüder – Manchester City – und der Club veröffentlichte am Sonntag nach Bekanntwerden seines Todes ein Statement. Darin hieß es: „Hatton trug himmelblaue Shorts und nutzte ‚Blue Moon‘ als Einzugssong während seiner gesamten Karriere. Ricky war einer von Citys beliebtesten und verehrtesten Anhängern, der für immer für eine glänzende Boxkarriere in Erinnerung bleiben wird, in der er Weltmeistertitel im Weltergewicht und Halbweltergewicht errang. Alle im Club möchten seiner Familie und seinen Freunden in dieser schwierigen Zeit ihr aufrichtiges Beileid aussprechen.“

Hatton hatte seit 2012 nicht mehr professionell gekämpft, doch sein Tod ereignete sich, während er sich gerade auf ein Comeback vorbereitete: ein Showkampf gegen Eisa Al Dah, der im Dezember in Dubai stattfinden sollte.