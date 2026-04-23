Musik Peter Hook plant keine New-Order-Reunion – aber Oasis könnte vermitteln

Peter Hook - The Watchet Music Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 11:00 Uhr

Peter Hook plant keine New-Order-Reunion – aber Oasis könnte vermitteln.

Peter Hook deutete an, dass Oasis ihm helfen könnten, sich mit New Order zu versöhnen.

Der 70-jährige Musiker freut sich darauf, später in diesem Jahr bei der Aufnahme von New Order und Joy Division in die Rock and Roll Hall of Fame dabei zu sein. Beide Bands werden gemeinsam geehrt. Er betonte jedoch, dass er derzeit keine Pläne habe, bei der Zeremonie gemeinsam mit seinen ehemaligen Bandkollegen auf der Bühne zu stehen. Gegenüber ‚Rolling Stone‘ sagte er scherzhaft: „Vielleicht könnten Liam Gallagher und Noel Gallagher die Vermittler sein. Sie könnten sagen: ‚Okay, ihr zwei, gebt euch die Hand und spielt zusammen ‚Transmission‘, ‚Love Will Tear Us Apart‘ und ‚Blue Monday‘.'“

Nach dem Tod von Ian Curtis im Jahr 1980 machten Hook, Bernard Sumner und Stephen Morris als New Order weiter, zusammen mit Gillian Gilbert. Hook verließ die Band 2007 und war verärgert, dass sie 2011 ohne ihn weitermachte. 2015 verklagte er seine ehemaligen Kollegen wegen geschäftlicher Praktiken. 2017 einigten sie sich außergerichtlich, sodass die anderen weiterhin den Bandnamen nutzen dürfen, während Hook mit seiner eigenen Gruppe auftritt und Songs von New Order und Joy Division spielt. Er sagte ‚Billboard‘: „Was sie 2011 gemacht haben, war ehrlich gesagt widerlich, und ich kann es nicht verzeihen. Also werde ich mich nicht an irgendeinem gemeinsamen Spiel beteiligen. Ich finde es immer noch unerquicklich, dass sie den Namen New Order verwenden, obwohl sie es nicht wirklich sind.“

Er räumte jedoch ein, dass sich alle Beteiligten „wie trotzig verwöhnte Kinder“ verhalten hätten. Trotzdem schloss er eine Versöhnung nicht komplett aus: „Man kennt das, es gibt Leute, die man nicht ausstehen kann und denen man aus dem Weg geht. Man denkt, man würde sie umbringen, wenn man ihnen begegnet. Und dann kommen sie auf einen zu, umarmen einen und man sagt plötzlich: ‚Ohhh.‘ Also wer weiß?“