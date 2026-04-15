Stars ‚Emily in Paris‘ ist ein ‚Liebesbrief an die Selbstentdeckung‘

Lily Collins - "Emily In Paris - Netflix Photocall At La Samaritaine 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 11:00 Uhr

'Emily in Paris' ist ein 'Liebesbrief an die Selbstentdeckung'.

Lily Collins sieht ‚Emily in Paris‘ als einen ‚Liebesbrief an die Selbstentdeckung.

Die 37-jährige Schauspielerin spielt seit 2020 die Rolle der Emily Cooper in der erfolgreichen Netflix-Romcom und betont, dass die Serie mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick vermutet. Die brünette Schauspielerin – Tochter des Musikers Phil Collins und seiner zweiten Ehefrau Jill Tavelman – sagte gegenüber ‚People‘: „Im Allgemeinen ist die Serie ein Liebesbrief an die Erforschung des eigenen Selbst, und vieles davon geschieht auch durch weibliche Freundschaften, Arbeitsbeziehungen und weiblichen Zusammenhalt. Es ist also eine Romanze mit der Stadt, eine Romanze mit sich selbst – und es geht darum, sich selbst zu finden.“ Lily sprach auch über ihre Beziehung zu Paris und erklärte, wie die Stadt ihre Einstellung verändert hat. Sie sagte: „Ich glaube, das war schon immer da. Vielleicht gibt es einfach eine neue Version davon, weil ich mehr Zeit in Paris verbringen konnte.“

Netflix bestätigte kürzlich, dass ‚Emily in Paris‘ um eine sechste Staffel verlängert wurde. Die Serie, in der Lily die amerikanische Marketing-Managerin Emily Cooper spielt, wird in der sechsten Staffel nach Griechenland und Monaco reisen. Mit Blick auf die neue Staffel heißt es in einem Beitrag auf ‚Tudum‘: „Staffel 5 von ‚Emily in Paris‘ gipfelt in einer Reise nach Venedig für Marcello’s erstes Solo-Design-Debüt. Die Modenschau verläuft so gut, dass er von seiner kritischen Mutter Antonia (Anna Galiena) anerkannt wird und die vollständige Kontrolle über das historische Kaschmirunternehmen seiner Familie angeboten bekommt.“ Marcello bittet Emily in den neuen Folgen, sich ihm bei Muratori anzuschließen, doch sie lehnt ab, denn Emily möchte ihre lebhafte Karriere in Paris, nicht ein ruhiges Leben in Marcellos verschlafenem Dorf Solitano. Obwohl Emily und Marcello sich damit zum zweiten Mal trennen, ist Mindy engagierter denn je. Ihr On-off-Freund Nicolas de Léon (Paul Forman) macht ihr in Venedig einen Heiratsantrag, und Mindy sagt Ja. Das einzige Problem ist, dass Alfie (Lucien Laviscount) seine romantischen Absichten gegenüber Mindy sehr deutlich gemacht hat. Wie immer offen und direkt sagt Alfie Mindy, dass ihre Verlobung ein „großer Fehler“ sei.

Im Mittelmeer sorgt derweil Emilys Ex-Freund Gabriel für eine weitere mögliche Wendung. Mit einigen Wochen Urlaub in Griechenland vor sich – und der Nachricht von Emilys jüngster Trennung – lädt Gabriel Emily ein, ihn auf der Yacht seines Chefs zu begleiten. Wird Emily zusagen? Wird sie Gabriels Postkarte überhaupt bekommen? Und welche neuen Überraschungen hält Paris bereit?