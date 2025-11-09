Stars Liam Hemsworth übernahm ‚The Witcher‘-Hauptrolle ‚vom ersten Tag an komplett‘

Liam Hemsworth - The Witcher - Season 4 - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2025, 12:23 Uhr

Der Schauspieler ersetzt Henry Cavill in der neuen Staffel der Netflix-Fantasy-Serie.

Liam Hemsworth fügte sich nahtlos in den ‚The Witcher‘-Cast ein.

Der 35-jährige Schauspieler hat Henry Cavill als Hauptfigur Geralt in der Fantasy-Serie ersetzt. Sein Co-Star Joey Batey (Jaskier) verriet, dass Liam „von Anfang an dabei war und sich wirklich reingehängt“ habe.

„Jedes Mal, wenn jemand Neues zum Cast dazukommt, ist es unsere Aufgabe, ihn mit offenen Armen zu empfangen. Wir sind da ziemlich leidenschaftlich“, erzählte Joey gegenüber dem ‚SFX‘-Magazin. „Es wird viel umarmt und es heißt ständig: ‚Komm, wir gehen schnell ein Bier trinken.‘ Genau das haben wir auch mit Liam gemacht. Wir sagten einfach: ‚Okay, du gehörst jetzt zur Truppe.‘ Und Liam hat die Rolle vom ersten Tag an komplett übernommen.“

Joey fügte hinzu, dass der ‚Die Tribute von Panem‘-Darsteller schon bei den ersten Proben „mit Ideen zum Drehbuch“ kam und ständig den Austausch mit dem Team suchte. „Diese kreativen Gespräche mit der Showrunnerin gingen weiter, denn er bringt genau das mit, was ich mir von jedem Kollegen wünsche – er war voll engagiert und hat sich wirklich gekümmert“, schwärmte der 36-Jährige.

Trotz der intensiven Arbeit blieb auch Platz für Spaß – Joey bekam am Set ständig Lachanfälle. „Es hilft, dass wir uns gegenseitig zum Lachen bringen. Meist bin ich derjenige, der versucht, andere aus der Fassung zu bringen, aber Liam schafft es ziemlich leicht, mich zum Lachen zu bringen. Manchmal werden wir ein bisschen übermütig“, plauderte er aus.

Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich verriet, was sie dem ‚The Witcher‘-Neuzugang mit auf den Weg gab. „Ich habe viel mit Liam darüber gesprochen, was er der Figur geben kann. Geralt hat im Grunde kein weiches Herz, aber in der vierten Staffel spielen wir mit Momenten der Verletzlichkeit, in denen man auch Angst bei Geralt sieht“, erläuterte sie.