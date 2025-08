Stars Liam Neeson: Er war bei Pamela Andersons letztem ‚Camino Real‘-Auftritt anwesend

Bang Showbiz | 05.08.2025, 11:00 Uhr

Der Star und sein Sohn haben die Darstellerin bei ihrem letzten Auftritt in dem Theaterstück unterstützt.

Liam Neeson und sein Sohn Daniel haben Pamela Anderson bei ihrem letzten ‚Camino Real‘-Auftritt unterstützt.

Die 58-jährige Schauspielerin spielt seit Ende letzten Monats die Rolle der Marguerite Gaultier in dem Theaterstück von Tennessee Williams in Williamstown in Massachusetts.

Andersons neuer Freund und ‚Die nackte Kanone‘-Co-Star Liam soll Berichten von ‚PEOPLE‘ zufolge bei ihrem letzten Auftritt am Sonntag (3. August) anwesend gewesen sein, um die Darstellerin zu unterstützen. Daniels Mutter, Liams Frau Natasha Richardson, war im Jahr 2009 im Alter von 45 Jahren bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. Daniel verriet vor Kurzem, dass er die neue Romanze seines Vaters mit Pamela sehr bewundern würde. Während eines Auftritts bei ‚Watch What Happens Live‘ zur Promotion von ‚Die nackte Kanone‘ verriet Moderator Andy Cohen, der ein enger Freund von Natasha war, dass er und Daniel die Beziehung der Stars unterstützen würden. Andy sagte in einem Gespräch mit dem Paar: „Die Frage, die ich euch beiden heute Abend nicht stelle, ist, was zwischen euch beiden läuft. Aber ich möchte euch als ein sehr alter Freund von [Liam] sagen, dass alle eure Freunde diese Beziehung sehr mögen, wie es die Kinder sagen.“