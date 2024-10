Stars Liam Payne: Ehrung bei den MTV EMAs?

Liam Payne - September 2019 - Kiss FM studios - London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 10:00 Uhr

Bei der Musikveranstaltung im kommenden Monat soll ein besonderer Tribut an den One Direction-Star stattfinden.

Liam Payne wird Berichten zufolge nächsten Monat bei den MTV Europe Music Awards in Manchester geehrt werden.

Der One Direction-Star starb letzte Woche, nachdem er von einem Hotelbalkon in Argentinien gestürzt war. Sein Tod hat Fans auf der ganzen Welt in große Trauer versetzt. Nun deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass der Sänger auf der Bühne der MTV EMAs, die am 10. November in Großbritannien stattfinden, gewürdigt wird. Die Show soll von seiner Freundin und Kollegin Rita Ora moderiert werden.

Ein Insider enthüllt gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Bosse sind sich einig, dass sie während der MTV EMAs im nächsten Monat eine Hommage an Liam veranstalten wollen. In den kommenden Tagen werden sie anfangen, offizielle Pläne auszuarbeiten. Offiziell wird Rita noch nicht bekannt gegeben, aber sie moderiert die diesjährigen Awards und wird in alles involviert sein, was MTV beschließt zu tun. Sie und Liam stehen sich seit Jahren nahe und sind gemeinsam in der Branche groß geworden. Natürlich ist sie am Boden zerstört über seinen Tod.“

Die beiden Musiker arbeiteten 2018 gemeinsam an der Single ‚For You‘, die auf dem ‚Fifty Shades Freed‘-Soundtrack zu hören war, und die Sängerin teilte ihre Trauer über seinen Tod bei einer emotionalen Performance in Japan letzte Woche.

Die Chartstürmerin schien in Tränen auszubrechen, als sie dem Publikum in Osaka sagte: „Ich kann das jetzt nicht einmal singen – könnt ihr es für mich tun?“ Später murmelte sie: „Es tut mir leid“, bevor sie von der Bühne ging. Die MTV EMAs fanden bereits 2017 in Großbritannien statt und Rita half bei der Moderation, während Liam seine Solo-Single ‚Strip That Down‘ performte.