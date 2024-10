Stars Liam Payne: Er wollte wegen Visa-Problemen in Argentinien bleiben

Liam Payne - I Am Bolt Premiere - London - November 28th 2016 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2024, 12:10 Uhr

Liam Payne war gezwungen, seine Reise nach Argentinien aufgrund von Problemen mit seinem Visum zu verlängern.

Der ehemalige One Direction-Sänger, der am Mittwoch (16. Oktober) nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers starb, musste seine Dokumente über „außergewöhnliche Leistungen“ erneuern, um weiterhin mit seiner Freundin Kate Cassidy in Florida leben zu können. Er beschloss deshalb, eine Reise nach Buenos Aires zu unternehmen, um das Konzert seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan zu besuchen und seinen Antrag bei der dortigen US-Botschaft einzureichen.

Insider erklärten jedoch, dass Liams Visum zunächst abgelehnt wurde, weil sein Drogen- und Alkoholmissbrauch bedeutete, dass er sich psychiatrischen und medizinischen Tests unterziehen musste. Ein Insider verriet ‚MailOnline‘: „Liam musste sein US-Visum verlängern lassen. Er hatte ein O-1-Visum, das für Künstler, Sportler und andere Menschen mit außergewöhnlichen Leistungen gedacht ist. Aber eine der Fragen auf dem Formular lautet: ‚Haben Sie jemals Alkohol oder Drogen missbraucht?‘ Liams Probleme mit Drogen und Alkohol sind gut dokumentiert. Es ist allgemein bekannt, dass er in den USA in einer Entzugsklinik war, also musste er das Kästchen ankreuzen, und deshalb musste er sich medizinischen Tests unterziehen. Er musste von einem Arzt und einem Psychiater untersucht werden. Das alles brauchte Zeit. So war Liam gezwungen, länger in Buenos Aires zu bleiben, als er geplant hatte.“

Dem Insider zufolge wurde dem ‚Strip That Down‘-Hitmacher nach dem Test ein einwandfreier Gesundheitszustand ausgestellt und er sollte sein Visum zwei Tage nach seinem Tod abholen. Der Nahestehende fügte hinzu: „Die Ergebnisse der Tests waren gut. Liam war zu 100 Prozent clean. Er sollte am Donnerstag ein Treffen in der Botschaft haben und am Freitag sein Visum abholen. Als ich das letzte Mal mit Liam gesprochen habe, hatte ich keine Ahnung, dass er etwas Dummes tun würde.“

Liam und Kate waren am 1. Oktober nach Argentinien geflogen und hatten in einem luxuriösen Airbnb übernachtet, sind aber ausgezogen, als sich der Visumantrag des Sängers verzögerte und ihre Buchung endete. Das Model flog am 12. Oktober zurück in die USA und ließ ihren Freund in Buenos Aires zurück, wo er im CasaSur Hotel eincheckte und dort vier Tage später auf tragische Weise verstarb.