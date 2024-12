Darunter auch ein Freund des Sängers Liam Payne: Fünf Personen angeklagt nach tödlichem Sturz vom Balkon

Der ehemalige "One Direction"-Star Liam Payne verstarb am 16. Oktober 2024 in Folge eines Sturzes von einem Hotelbalkon in Argentinien. (ym/spot)

SpotOn News | 30.12.2024, 07:58 Uhr

Fünf Angeklagte stehen bezüglich des tödlichen Sturzes des ehemaligen "One Direction"-Stars Liam Payne vor Gericht. Darunter Paynes Freund Roger Nores.

Der ehemalige "One Direction"-Star Liam Payne (1993-2024) verstarb im Oktober 2024 nach dem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien. Zu dem Zeitpunkt des Sturzes soll der Sänger unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben. Wie die argentinische Online-Zeitung "Infobae" nun berichtete, sollen fünf Personen im Zusammenhang mit dem Tod des Sängers angeklagt worden sein. Zwei Personen sollen sich bereits in Untersuchungshaft befinden.

Unter den Angeklagten befinde sich Paynes Freund, der Geschäftsmann Rogelio "Roger" Nores. Dieser habe den ehemaligen "One Direction"-Star etwa eine Stunde vor dessen tödlichen Sturz im Hotel CasaSur Palermo allein zurückgelassen. Gegen Nores wird Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Zudem darf er das Land derzeit nicht verlassen.

Anklage gegen vier Hotelangestellte, darunter zwei Manager

Zu den Angeklagten gehört ebenfalls ein Kellner des argentinischen Hotels. Braian Paiz gab zu, mit dem Sänger Drogen, darunter Kokain, konsumiert zu haben. Gegen ihn wird Anklage erhoben, weil er gegen Bezahlung Betäubungsmittel verkauft habe. Auch gegen den CasaSur-Mitarbeiter Ezequiel Pereya soll Anklage wegen Drogenhandels erhoben worden sein.

Den beiden Hotelmanagern Gilda Martín und Esteban Grassi werde Totschlag vorgeworfen. Gegen beide wurde bereits wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, seit sie die Notrufnummer 911 anriefen, um Hilfe für den psychisch labilen Sänger anzufordern. Sie sollen Payne außerdem zurück in sein Zimmer in den dritten Stock gebracht haben. Alle fünf Angeklagten wurden laut "Infobae" vor Gericht geladen.

Liam Payne wurde weltweit bekannt durch die britische Boygroup "One Direction", die 2010 im Zuge der siebten Ausgabe der britischen Casting-Show "The X Factor" gegründet wurde. 2016 legte die Band eine Pause ein, woraufhin Payne eine erfolgreiche Solokarriere startete. Der Sänger hinterlässt einen siebenjährigen Sohn aus einer Beziehung mit der britischen Sängerin Cheryl Cole (41), mit der er von 2016 bis 2018 zusammen war.