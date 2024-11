Stars Liam Payne: Tribut von Sohn Bear

Bear Payne tribute - Getty Images - Liam Payne funeral - Amersham - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 09:00 Uhr

Der siebenjährige Sohn von Liam Payne hat für seinen Vater bei der Trauerfeier am Mittwoch (20. November) Blumen niedergelegt.

Der ehemalige One Direction-Star wurde an der St. Mary‘s Church in Amersham im Südosten Englands beigesetzt und Bear Payne – der Sohn von Liam und seiner Ex-Partnerin Cheryl – zollte seinem Vater bei dem Gottesdienst Tribut.

Liams Sarg kam in einem von weißen Pferden gezogenen Leichenwagen an der Kirche an und Bears Blumentribut – auf dem das Wort „Daddy“ zu lesen war – wurde neben seinem Sarg aufgestellt. Die herzliche Hommage wurde mit weißen Rosen kuratiert und während des Gottesdienstes neben dem Friedhof in der Kirche platziert. Auch Liams Eltern, Geoff und Karen, zollten dem Popstar mit Blumen Tribut. Das Ehepaar gehörte zu den letzten Trauergästen, die in der Kirche eintrafen, und auf ihrer Ehrung, die mit roten Rosen geschmückt war, stand einfach „Sohn“.

Im Jahr 2021 verriet Liam, dass Sohn Bear seinen eigenen Leidenschaften im Leben folgen solle. Der Popstar hatte auch geplant, Bear über die „Risiken“ zu informieren, die mit der Arbeit im Musikgeschäft verbunden sind, falls er sich je für diesen Weg entscheiden sollte. Der Sänger, der mit One Direction als Teenie-Star berühmt wurde, sagte im Podcast ‚Diary Of A CEO‘: „Ich glaube, seine Mutter hofft, dass er eine Yoga-Person wird. Seine Mutter ist heutzutage sehr entspannt. Ich würde ihn nie davon abhalten, in die Musikindustrie einzusteigen, aber ich würde ihn über die Risiken informieren. Meine Eltern haben nicht erlebt, was ich erlebt habe. Ich möchte, dass er etwas tut, was er jeden Tag gerne tut.“