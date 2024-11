Weihnachtsfilm zerstört „Liebe braucht keine Ferien“: Jude Law bringt Seifenblase zum Platzen

Jude Law und Cameron Diaz in "Liebe braucht keine Ferien". (smi/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 15:49 Uhr

Für Fans von romantischen Komödien gehört "Liebe braucht keine Ferien" mit Cameron Diaz und Kate Winslet zu Weihnachten. Sie müssen nun stark sein, denn Jude Law zerstört eine Illusion zu dem Film.

Fans von "Liebe braucht keine Ferien" müssen jetzt ganz stark sein. Denn mit Jude Law (51) hat gerade einer der Darsteller der romantischen Komödie von 2006 eine Illusion zerstört. Das englische Cottage, in dem die von Cameron Diaz (52) gespielte Amerikanerin Amanda Weihnachten verbringt, existiert gar nicht. Dies plauderte Jude Law in der BBC-Radiosendung "The Zoe Ball Breakfast Show" aus.

Schauspielerin Kerry Godliman (51), die neben Jude Law zu Gast in der Radiosendung war, fragte den Kollegen, ob man das Cottage aus "Liebe braucht keine Ferien" bei Airbnb mieten könne. Doch der antwortete trocken, dass es die Hütte in der Realität gar nicht gibt.

"Ich habe wohl gerade die Seifenblase zum Platzen gebracht"

Das Haus ließ Regisseurin Nancy Meyers (74) extra für den Film als Kulisse bauen, wie Jude Law verriet. Sie hatte zuvor nach einem typisch englischen Gebäude gesucht, aber keines gefunden, das ihren Vorstellungen entsprach. So zeichnete sie laut dem Darsteller ein Haus nach ihren Wünschen und ließ es auf freiem Feld erstellen. Dann drehte Meyers im englischen Winter die Außenaufnahmen.

Die Innenaufnahmen fanden hingegen in Los Angeles statt – und zwar ein paar Monate später im Sommer. Dies eröffnete Jude Law ebenfalls den Hörern. Die Moderatorin und die Gäste der Show reagierten entsetzt auf die Zerstörung ihrer Illusion. "Ich habe wohl gerade die Seifenblase zum Platzen gebracht", sagte der Schauspieler und entschuldigte sich.

Cameron Diaz und Kate Winslet (49) spielten in "Liebe braucht keine Ferien" eine Amerikanerin und eine Britin, die zu Weihnachten ihre Wohnungen tauschen. Damit wollen sie ihrem chaotischen Liebesleben entfliehen. Jude Law verkörperte den Bruder von Winslets Iris, der in England eine Affäre mit Diaz' Figur Amanda beginnt.