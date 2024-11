Schnappschuss aus Venedig „Liebe meine Kinder“: Arabella Kiesbauer postet seltenes Familienbild

Anfang Oktober 2024 besuchte Arabella zusammen mit ihrem Mann Florens Eblinger die Eröffnung der Ausstellung "Die letzten Tage von Pompeji" in Wien. Das Paar hat zwei Kinder. (ae/spot)

05.11.2024

Im November feiert Arabella Kiesbauer schon den 20. Hochzeitstag mit ihrem Mann. Vorher ging es aber noch in den Familienurlaub nach Norditalien. Dort genoss die Moderatorin mit ihren Liebsten Sonne, Kunst und Kultur. Und daran ließ sie auch ihre Fans teilhaben.

Ihre beiden Kinder zeigt Moderatorin Arabella Kiesbauer (55) selten in der Öffentlichkeit. Sohn Neo (14) und Tochter Nika (16) sind inzwischen schon ganz schön groß geworden, wie ein aktueller Schnappschuss aus dem Italienurlaub zeigt. Dazu machte der TV-Star seinem Nachwuchs auch noch eine Liebeserklärung.

"Mit der Familie ist es natürlich doppelt fein"

Auf ihrer Instagram-Seite gewährte die einstige Talkshow-Gastgeberin einige Einblicke: "Freue mich auf die Städtetour mit meiner Familie: Bergamo – Verona – Padua – Venedig", ließ sie etwa wissen. In der Lagunenstadt besuchten sie die Kunstausstellung Biennale. "Venedig ist einfach immer unfassbar schön und stimmungsvoll! Und mit der Familie ist es natürlich doppelt fein….", schrieb die Österreicherin und postete dazu ein Foto, dass sie neben Neo und Nika zeigt. Dazu betonte sie noch auf Englisch: "Liebe meine Kinder." Die strahlten auf dem Bild vor einer Wasserkulisse mit ihrer bekannten Mutter in die Kamera. Die Verbundenheit des Trios drückte sich interessanterweise auch in den Outfits aus: Alle drei trugen Weiß.

Kunst und Kultur in Norditalien

"Venedig, zurück auf der Biennale! Kunst, Kunst und noch mehr Kunst – aber natürlich darf das gute Essen, Trinken und das Genießen dieser traumhaften Stadt nicht fehlen. Freue mich schon auf inspirierende Eindrücke und tolle Momente in Venedig!", hatte Kiesbauer zuvor mitgeteilt. Auch in Verona stand Kultur auf dem Programm: "Mit meiner Tochter vor der Arena und später auf den Spuren von Romeo & Julia", schrieb sie zu einem weiteren Foto, das sie mit Nika zeigt. Auch auf diesem Schnappschuss zeigten sich Mutter und Tochter modisch auf einer Wellenlänge: Beide hatten weiße Blusen und große Sonnenbrillen gewählt.

Ihr Nachmittags-Talk machte sie bekannt

Arabella Kiesbauer prägte in den 1990er-Jahren die deutsche Fernsehlandschaft: Die gebürtige Wienerin moderierte von 1994 bis 2004 ihre Nachmittag-Talkshow "Arabella" auf ProSieben. Danach arbeitete sie vor allem in ihrer Heimat, feierte Erfolge als Moderatorin der ORF-Castingshow "Starmania" oder den österreichischen Versionen von "Bauer sucht Frau" und "The Masked Singer".

Seit 2004 ist sie mit Personalberatungsunternehmer Florens Eblinger verheiratet. Das Paar feiert diesen Monat seinen 20. Hochzeitstag. 2007 erblickte Tochter Nika das Licht der Welt, drei Jahre später folgte Neo. Die Familie lebt in Wien.