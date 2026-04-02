Stars Lili Reinhart enthüllt ekelhaften Moment, als ein Regisseur ihr am Set sagte, sie solle ‚den Bauch einziehen‘

Lili Reinhart at GLAAD Media Awards - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 11:00 Uhr

Lili Reinhart enthüllt ekelhaften Moment, als ein Regisseur ihr am Set sagte, sie solle 'den Bauch einziehen'.

Lili Reinhart wurde von einem männlichen Regisseur aufgefordert, „den Bauch einzuziehen“.

Die 29-jährige Schauspielerin, die offen über ihre Probleme mit Körperdysmorphie gesprochen hat, wurde gebeten, sich an eine „Regieanweisung zu erinnern, die sie persönlich getroffen hat“, während eines Gesprächs mit ihren ‚Forbidden Fruits‘-Co-Stars Victoria Pedretti, Alexandra Shipp und Lola Tung. In einem Video für ‚Cosmopolitan‘ sagte sie: „Als ein männlicher Regisseur zu mir kam, sich zu mir hinüberbeugte und leise sagte: ‚Zieh einfach deinen Bauch ein bisschen ein.'“ Ihre Kolleginnen reagierten schockiert. Lola scherzte, es sei „Zeit für einen Fluch“, während die anderen wollten, dass sie den Regisseur öffentlich benennt. Victoria sagte: „Oh mein Gott. Wie heißt er? Und wie ist seine Adresse?“ Lili, die weder den Film noch die Serie nannte, bestand darauf, ihren Co-Stars den Namen nach dem Interview privat zu verraten.

Im vergangenen Jahr sprach Lili offen über eine Essstörung, die sie während ihrer Zeit als Betty Cooper in ‚Riverdale‘ entwickelt hatte. Damals litt sie unter ungeklärten Darmproblemen und Gewichtszunahme und wurde unter anderem auf Zöliakie und Morbus Crohn getestet. Sie erklärte, sie habe „alle“ Tests gemacht, und sagte dem Magazin ‚Self‘: „Und mein Bauch sagt immer noch: ‚Hey, irgendwas stimmt nicht – du weißt nur nicht was.'“ In dieser Zeit entwickelte Lili die Essstörung. Sie erinnerte sich: „Ich schaue mir wirklich ungern Bilder oder Szenen aus Staffel sechs an, weil ich weiß, dass sich 99 Prozent meiner Gedanken um meinen Körper gedreht haben. Ich war zu tausend Prozent innerlich abgekoppelt während des ganzen Drehs oder der Szene, weil mein innerer Dialog nur war: ‚Dein Körper verändert sich.'“

Im Jahr 2023 forderte Lili mehr Vielfalt bei Körperdarstellungen in den Mainstream-Medien und kritisierte den Druck auf Frauen, unrealistisch „dünne Arme“ zu haben. Sie schrieb auf X: „Ich wünschte, es gäbe mehr durchschnittliche Arme bei Frauen in den Mainstream-Medien. Meine Körperdysmorphie spielt völlig verrückt, weil ich das Gefühl habe, meine Arme müssten halb so groß sein, wie sie jetzt sind. Wir haben diese dünnen Arme glorifiziert, die die meisten von uns nur erreichen können, wenn man buchstäblich noch ein Teenager ist.“