Stars Lili Reinhart fand erst durch den Roman zur Rolle

Lili Reinhart at GLAAD Media Awards - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 09:00 Uhr

Lili Reinhart zögerte zunächst, in einer romantischen Komödie mitzuspielen.

Die 29-jährige Schauspielerin spielt an der Seite von Tom Bateman in ‚The Love Hypothesis‘, einer neuen Verfilmung des Bestseller-Romans von Ali Hazelwood, in dem es um Liebe und Freundschaft geht. Doch Reinhart zögerte zunächst, die Rolle anzunehmen.

Reinhart – die vor allem für ihre Rolle in der erfolgreichen TV-Serie ‚Riverdale‘ bekannt ist – sagte bei einer Podiumsdiskussion auf dem Obsessed Fest: „Das Drehbuch wurde mir vorgelegt. Ich hatte das Buch noch nicht gelesen, aber sobald ich das Drehbuch bekam, habe ich es gelesen, dann habe ich mir das Buch durchgelesen und war schließlich überzeugt, mitzumachen. Ich war mir nicht sicher, ob ich eine romantische Komödie machen wollte, aber dann hat mich die Idee sehr schnell überzeugt.“

Die Darstellerin hat den „Aspekt der Freundschaft“ des Films sehr genossen. Sie erklärte: „Falls ihr den Film nicht kennt: Der große, wichtige Teil von ‚The Love Hypothesis‘ und sozusagen der Motor der Geschichte ist, dass diese beiden aufgrund von Olives Loyalität gegenüber ihrer besten Freundin zusammenkommen. Der Freundschaftsaspekt hat mir wirklich gut gefallen. Ich denke, es ist eine romantische Komödie. Es geht um zwei Menschen, die sich verlieben, aber es entspringt auch einer weiblichen Freundschaft, was wirklich schön und bezaubernd ist.“

Reinhart erklärte auch, inwiefern sich die Beziehung zwischen Olive und Adam von der Norm unterschied. „Ich habe mich einfach in Olive und Adam verliebt, als ich das Drehbuch und das Buch gelesen habe. Ich fand sie so charmant. Es ist nicht unbedingt das ‚Feinde-werden-Liebende‘-Klischee, denn sie sind nie wirklich Feinde. Sie sind einfach extrem gegensätzlich, und das hat natürlich Spaß gemacht, zu spielen.“