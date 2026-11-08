Stars Lilly Becker erinnert sich an schwere Zeit nach Trennung von Boris

Lilly Becker June 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2026, 11:19 Uhr

Die Ex-Dschungelkönigin packt über die schwere Zeit nach ihrer ersten Trennung von Boris Becker aus. Sie habe sich "hässlich, alt und ungewollt" gefühlt.

Lilly Becker gewährt Einblicke in eine besonders schmerzhafte Phase ihres Lebens.

In der neuen Dokumentation ‚Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende‘ sprach die 50-Jährige über die Zeit, in der sich der Ex-Tennisstar mit Alessandra Meyer-Wölden verlobte. Die Nachricht warf die Ex-Dschungelkönigin damals gehörig aus der Bahn. In einem auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt, den ‚Sky Deutschland‘ teilte, erinnerte sich Lilly an das Jahr 2008. Nachdem sie von der Verlobung erfahren hatte, suchte sie im Internet nach Boris Beckers damaliger Partnerin.

Ihr erster Eindruck von Meyer-Wölden war demnach ein Schlag ins Gesicht. „Wow, sie ist hübsch und viel jünger“, beschrieb sie ihre damaligen Gedanken. Ihr Selbstwertgefühl habe stark unter der Situation gelitten. „Ich habe mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt gefühlt“, erinnerte sie sich. Lilly entschied sich kurzerhand, nach Ibiza zu reisen. Doch der Versuch, den Liebeskummer zu betäuben, brachte offenbar keine Erleichterung. „Ich konnte nicht mal genug trinken, um ihn zu vergessen. So schlecht ging es mir“, berichtete das Model in der Doku.

Die Beziehung zwischen Boris und Lilly Becker nahm anschließend eine erneute Wendung. Nach seiner Trennung von Meyer-Wölden fanden die beiden wieder zueinander und verlobten sich. Im Juni 2009 heirateten sie in St. Moritz. Im Jahr darauf kam ihr gemeinsamer Sohn Amadeus zur Welt. Doch auch im zweiten Anlauf wollte es nicht klappen: Im Mai 2018 zerbrach die Ehe. 2023 wurde die Scheidung rechtskräftig. Boris Becker ist inzwischen wieder verheiratet: Im September 2024 gab er Lilian de Carvalho Monteiro das Jawort. 2025 begrüßten sie eine Tochter auf der Welt.

Lilly Becker genießt derweil ihr Single-Leben in London. „Niemand liegt in meinem Bett, niemand schnarcht. Mir gefällt das“, sagte sie kürzlich gegenüber der britischen ‚Daily Mail‘. Mit ihrem Sohn wohnt die gebürtige Niederländerin nun wieder in Wimbledon.