Stars Lilly Becker ist wieder zurück in London

Lilly Becker June 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 14:00 Uhr

Lilly Becker ist wieder zurück in London.

Lilly Becker hat Deutschland den Rücken gekehrt und ist zurück in ihre Wahlheimat London gezogen.

Nach einem Jahr in Düsseldorf lebt die 50-Jährige wieder in Großbritannien, gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus und ohne Partner an ihrer Seite. Nach der Trennung von Unternehmer Thorsten Weck richtet sie ihren Blick laut ‚t-online‘ nun auf sich selbst und neue berufliche Projekte. Erstmals zeigte sich Becker im Oktober 2022 öffentlich mit dem Düsseldorfer Fußballberater. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Marbella stellte sie Weck als ihren neuen Freund vor. Während sie zunächst mit ihrem Sohn in London lebte, blieb er im Rheinland. Eine Fernbeziehung bestimmte lange ihren Alltag.

Im Sommer 2025 zog Becker schließlich nach Deutschland. Sie hatte zuvor erklärt, dass das Leben in London für sie finanziell kaum noch zu stemmen sei. Dass Weck in Düsseldorf wohnte, machte den Umzug zusätzlich attraktiv. Ein gemeinsames Zuhause bezogen die beiden allerdings nie. Bereits kurz nach ihrem Umzug kamen Trennungsgerüchte auf, die Becker zunächst zurückwies. Im September 2025 sagte sie der Zeitschrift ‚Bunte‘: „Wir sind immer noch zusammen.“ Inzwischen ist die Beziehung Geschichte. Am Rande einer Modenschau in London bestätigte Becker der britischen ‚Daily Mail‘ das Liebes-Aus. Eine neue Partnerschaft steht für sie derzeit nicht auf dem Wunschzettel. „Ich bin durch damit. Wenn es passiert, passiert es“, erklärte sie. Das Alleinleben genieße sie durchaus: „Niemand ist in meinem Bett, niemand schnarcht. Mir gefällt das.“

Mit ihrem Sohn Amadeus, der inzwischen 16 Jahre alt ist, hat Becker in Wimbledon ein neues Zuhause bezogen. In dem Londoner Stadtteil hatte sie bereits viele Jahre gelebt. Ihre Rückkehr scheint für sie deshalb mehr als nur ein Wohnortwechsel zu sein. „Ich werde mich nie wieder über London beschweren, solange ich lebe. Ich werde hier sterben“, sagte sie. Auch beruflich will die gebürtige Niederländerin neue Wege gehen. Sie hat ein Unternehmen gegründet, das sich den Bereichen Networking, Lifestyle und Reisen widmet. Becker zeigt sich entschlossen, ihre nächsten Lebensjahre selbst zu gestalten. „Ich bin nicht alt. Ich bin eine reife junge Frau“, betonte sie. Die Wechseljahre habe sie hinter sich, ihr Sohn sei mittlerweile ein Teenager. Nach Jahren, in denen sie als alleinerziehende Mutter vieles habe stemmen müssen, wolle sie nun auch ihre eigenen Bedürfnisse stärker berücksichtigen. „Ich habe genug gekämpft. Jetzt bin ich dran.“

Amadeus stammt aus Beckers Ehe mit dem früheren Tennisstar Boris Becker. Das Paar heiratete 2009, 2010 kam der gemeinsame Sohn zur Welt. 2018 trennten sich die beiden, 2023 wurde die Ehe geschieden. Boris Becker ist inzwischen mit Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet. Im November des vergangenen Jahres bekam das Paar eine Tochter namens Zoe.