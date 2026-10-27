Stars Amira Aly: Ihre Tochter ist da!

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 14:00 Uhr

Die Podcasterin hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht.

Amira Aly schwebt im Baby-Glück: Sie ist Mutter einer Tochter geworden.

Für die Moderatorin ist es das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Christian Düren. Aus der Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne. Die süßen Neuigkeiten gab Amira auf Instagram bekannt. Dort teilte sie das Foto eines kleinen Babyhändchens mit rosafarbenem Klinik-Armband. Ein zweites Bild zeigt den Fußabdruck des neuen Erdenbewohners auf einem Blatt Papier. „Wunder Nummer drei“, schrieb die frischgebackene Dreifach-Mama zu dem Post.

In den Kommentaren wurde sie von zahlreichen Promis beglückwünscht. „Herzlichen Glückwunsch, liebe Amira! So süß“, freute sich ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin Renata Lusin. Moderatorin Frauke Ludowig kommentierte: „Awwww, wie schön! Herzlichen Glückwunsch euch und der kleinen Maus.“ Auch Pietro Lombardi, Lilly Becker, Christina Hänni und Sarah Engels gratulierten.

Gegenüber ‚Bild.de‘ meldete sich Amira Aly ebenfalls zu Wort. „Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter. Wir genießen gerade einfach die Zeit“, schwärmte die 33-Jährige. Amiras Söhne hätten ihre kleine Schwester bereits kennengelernt und seien „sehr stolz und glücklich“. Genauere Details zum Geburtsdatum oder Namen des Babys gab sie nicht preis.

Ihre dritte Schwangerschaft hatte Amira im Mai öffentlich gemacht. In einem Statement gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung bestätigte sie die Nachricht damals mit den Worten: „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel.“ Sie und ihr Partner hätten die Schwangerschaft zunächst privat genießen wollen. Deshalb habe Amira Jobs abgesagt und versucht, ihren Bauch bei öffentlichen Auftritten zu kaschieren. Mit Christian Düren ist die Podcasterin seit Dezember 2023 zusammen. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt absolvierten sie im Juli 2024 bei einer Modenschau des Labels Marc Cain in Potsdam.