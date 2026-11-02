Stars Barbara Becker legt mit 60 noch einmal richtig los

Barbara Becker at Duftstars Berlin May 2017 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 14:00 Uhr

Barbara Becker legt mit 60 noch einmal richtig los.

Barbara Becker hat am 1. November ihren 60. Geburtstag gefeiert – und denkt keineswegs daran, kürzer zu treten.

Im Gegenteil: Die Unternehmerin blickt voller Tatendrang auf den neuen Lebensabschnitt. Ein Buchprojekt, ein Umzug und eine neue Liebe sorgen dafür, dass sie sich gerade besonders offen für Veränderungen fühlt. Im Gespräch mit ‚t-online‘ verriet sie, warum sie die runde Zahl gelassen nimmt und worauf sie sich freut.

Seit mehr als 25 Jahren steht Becker in der Öffentlichkeit. Als Designerin, Model, Schauspielerin, Autorin und Unternehmerin hat sie sich ein vielseitiges berufliches Leben aufgebaut. Bekannt wurde sie auch durch ihre Ehe mit Tennisstar Boris Becker, mit dem sie von 1993 bis 2001 verheiratet war. Doch die Zahl auf dem Geburtstagskuchen beschäftigt sie kaum. „Die Zahl 60 bewegt mich nicht“, sagte sie bereits im Sommer. Auf den Ehrentag habe sie sich ohnehin lange vorbereitet: „Ich denke darüber schon eine ganze Weile nach und rede auch darüber, sodass ich mich dann, wenn es so weit ist, nicht erschrecke.“

Dass sie noch lange nicht ans Aufhören denkt, macht Becker unmissverständlich deutlich. „Der Ruhestand steht bisher nicht vor der Tür.“ Viele Menschen in ihrem Umfeld würden mit 60 noch einmal durchstarten. Bei ihr sei das nicht anders. Die aktuellen Veränderungen empfinde sie als zusätzlichen Antrieb: „Ich merke, dass ich mich gerade noch einmal neu aufstelle, mich neu erfinde und dass ich mehr Lust habe.“ Ihr Motto laute nicht „jetzt erst recht“, sondern vielmehr: „Jetzt gerne noch einmal und am liebsten noch mehr davon.“

Auch privat hat sich einiges getan. Mit dem italienischen Unternehmer Marcello Montini ist Becker glücklich liiert. Eine neue Beziehung fühle sich für sie auch jenseits der 50 nicht grundsätzlich anders an als in jüngeren Jahren. Sie begegne ihrem Partner ohne Vergleiche mit früheren Erfahrungen. „Ich verliebe mich und bin dann sehr romantisch“, erklärte sie. Über ihr derzeitiges Glück sagte sie: „Ein neuer Mann ist wie ein neues Leben, und es ist perfekt.“

Auf ihre Ehe mit Boris Becker blickt sie dankbar zurück. Die beiden gemeinsamen Söhne Noah (32) und Elias (27) verbänden sie für immer. Ein gutes Verhältnis zum Vater ihrer Kinder sei auch für sie selbst wichtig: „Es hilft vor allem auch dir selbst, Frieden zu schließen.“ Die öffentliche Aufmerksamkeit habe sie anfangs durchaus erschreckt. Heute schätze sie jedoch die Möglichkeiten, die ihre Bekanntheit mit sich bringe. „Ich weiß es sehr zu schätzen, dass man mir zuhört und mir eine Plattform gibt.“