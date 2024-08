Stars Lily Allen: Schlechte Erinnerung an Privatschulen Lily Allen lernte während ihrer Zeit an einer „noblen“ Privatschule in Großbritannien mit Gewehren zu schießen und aß „ekelhaftes“ Essen. Die ‘Smile’-Sängerin (39) hat über ihre Jahre an der Hill House School in London – die früher von King Charles besucht wurde – gesprochen und verraten, dass sie die Schule hasste, weil das Essen schrecklich […]