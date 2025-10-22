Stars Lily Allen empfindet ‚Demütigung und Scham‘ beim Dating

Bang Showbiz | 22.10.2025, 09:00 Uhr

Lily Allen empfindet 'Demütigung und Scham' beim Dating nach der Trennung von David Harbour.

Lily Allen hat nach ihrer Trennung von David Harbour „Demütigung und Scham“ beim Dating empfunden.

Die 40-jährige Sängerin heiratete den ‚Stranger Things‘-Schauspieler im Jahr 2020, doch ihre Trennung wurde im Februar nach vier Jahren Ehe bestätigt. Seitdem findet Lily das Dating-Leben „viel schwieriger“ als beim letzten Mal, als sie Single war. Sie sagte dem ‚Perfect Magazine‘: „Die Dating-Szene ist als 40-jährige Frau mit zwei Teenager-Kindern viel härter, als sie es mit 34 war. Es ist bitter enttäuschend. Es gibt ein Element von Demütigung und Scham dabei. Die Welt stellt Frauen in meinem Alter nicht als begehrenswert dar.“

Lily hat zwei Töchter mit ihrem Ex-Ehemann Sam Cooper, den sie 2011 heiratete. Die ‚Smile‘-Interpretin betonte, dass die Vorstellung, mit jemandem zusammen zu sein, „wie die einfachere Option“ wirke – trotz ihrer Schwierigkeiten mit dem Dating. Sie fügte hinzu: „In einer Beziehung zu sein, ist nicht die Lösung all meiner Probleme. Im Gegenteil, wahrscheinlich sogar das Gegenteil davon. Aber es fühlt sich wie die einfachere Option an – auch wenn sie in der heutigen Zeit ziemlich schwer zu erreichen ist.“

Lily gab weiter zu, dass ihre Trennung von David „wirklich traurig“ sei und sie es schwer finde, nicht mehr mit ihrem Ex-Partner liiert zu sein. Sie erklärte: „Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Zwei Menschen, die einmal zusammen waren, sind es jetzt nicht mehr. Und das ist wirklich traurig. Es ist schwer. Es ist schwer für mich, keinen Partner mehr zu haben, verstehst du? Und ich bin ziemlich co-abhängig.“